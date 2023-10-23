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Adana'da 82 kişiye mezar olan sitenin mühendisinden tepki çeken sözler! Mahkemede tansiyon yükseldi

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#Adana#Deprem#Afad
Adanada 82 kişiye mezar olan sitenin mühendisinden tepki çeken sözler Mahkemede tansiyon yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 10:29

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Adana'da 82 kişinin hayatını kaybettiği İhsan Bayram Sitesi'nin tutuklu yargılanan inşaat mühendisi Ferit Işık, mağdurlar hakkında savunma yapan avukata 'şov yapıyor' diyerek tepki gösterdi. Ferit Işık'ın sözleri sonrası mahkemede tansiyon yükselirken, Avukat Nazan Akça Subaşı, "Müteahhit yapım aşamasında betonları kendisi yaptırmış. O içi taş dolu betonlar bile bile yapılmış. Ölüm göz göre göre gelmiş" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinin sonrası sorumluların yargılandığı hukuki süreç devam ediyor. Adana’da 82 kişinin yaşamını yitirdiği merkez Çukurova ilçesinde bulunan İhsan Bayram Sitesi C blokun davası ise Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülürken kayıp yakınları davaya yoğun ilgi gösterdi. Dava avukatı ve kayıp yakını Av. Nazan Akça Subaşı’nın savunması sırasında tutuklu sanıklardan inşaat mühendisi Ferit Işık’ın "Burada şov yapıyor" demesi salonda tansiyonu yükseltti.

Duruşmada tutuklu müteahhitlerin sorumluluğu birbirlerine atması dikkat çekti. Mahkeme, duruşmaya katılmayan arsa sahibinin dinlenmesi ve eksik delillerin toplanması için bir sonraki duruşma tarihini 8 Aralık 2023 olarak belirledi.

“ADANA’NIN DEPREM BÖLGESİ OLDUĞUNU BİLMELERİNE RAĞMEN ÇÜRÜK BİNA YAPMIŞLAR”

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Avukat Nazan Akça Subaşı, “İlk duruşmada müşteki beyanları ile İnşaat Mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gür’ün beyanları alındı. Delil toplama aşaması halen devam ediyor. Duruşmalar da daha sürecek gibi gözüküyor. Duruşmalar devam ederken ben onlara, ‘Adana’da yaşanan Ceyhan depremine şahit oldunuz mu’ diye sordum. Onlar da yaşadıklarını belirttiler. Bu 2 kişi depremi yaşadıklarına, Adana’nın deprem bölgesi olduğunu bilmelerine rağmen çürük bina yapmışlar” ifadelerini kullandı.

Adanada 82 kişiye mezar olan sitenin mühendisinden tepki çeken sözler Mahkemede tansiyon yükseldi

“BURADA ‘TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME’ YOK, ‘KASTEN ADAM ÖLDÜRME’ VAR”

Müteahhidin İhsan Bayram Sitesi’ni yaparken betonu kendilerinin yaptığını beyan ettiğini belirten Subaşı, “İnşaat Mühendisi Ferit Işık, ‘ben inşaatın başına hiç gitmedim’ derken müteahhit Celal Gül de betonları kendilerinin yaptığını söyledi. Bu şahıslar o çürük betonları, içleri taşla dolu betonları kendileri yapmışlar. Burada ‘taksirle adam öldürme’ yok, ‘kasten adam öldürme’ var. Soma maden faciasında yetkililer nasıl kasten adam öldürme suçundan ceza aldıysa burada da aynı cezanın olmasını bekliyoruz” dedi.

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Adanada 82 kişiye mezar olan sitenin mühendisinden tepki çeken sözler Mahkemede tansiyon yükseldi

“İNŞALLAH CEZAEVİNDEN ÇIKAMAYACAKLAR”

İnşaat Mühendisi Ferit Işık’ın mahkemede kendisine yönelik ‘şov yapıyor’ demesiyle tansiyonun yükseldiğini anlatan Subaşı, “Sanık, üzülüp o müştekilerden, yakınlarını kaybedenlerden özür dileyeceğine bana orada ‘şov yapıyor’ dedi. Burada ben bambaşka bir karar alınacağını düşünüyorum.

Adana’da, depremin merkezi olmayan bir yerde bina yıkılıyorsa bu artık depremden ziyade binanın çürüklüğüyle, sorumluların ihmaliyle olmuş bir sondur. Ben inşallah cezaevinden çıkabileceklerine inanmıyorum” diye konuştu.

Adanada 82 kişiye mezar olan sitenin mühendisinden tepki çeken sözler Mahkemede tansiyon yükseldi

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#Adana#Deprem#Afad

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