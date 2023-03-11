Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adana’da saat 22.35’te deprem oldu. Yüreğir ilçesindeki deprem 4 büyüklüğünde gerçekleşti.
AFAD’ın açıklamasına göre, deprem yerin 6.88 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 11, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Yüreğir (Adana)
Tarih:2023-03-11
Saat:22:35:16 TSİ
Enlem:36.952 N
Boylam:35.656 E
Derinlik:6.88 km
Detay:https://t.co/oN0bqTfedP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi