Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adana’da saat 22.35’te deprem oldu. Yüreğir ilçesindeki deprem 4 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD’ın açıklamasına göre, deprem yerin 6.88 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.