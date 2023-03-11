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Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

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#Kahramanmaraş#AFAD#Adana
Adanada 4 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 22:49

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adana’da saat 22.35’te deprem oldu. Yüreğir ilçesindeki deprem 4 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD’ın açıklamasına göre, deprem yerin 6.88 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

 

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#Kahramanmaraş#AFAD#Adana

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