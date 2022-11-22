Adana merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon!

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklama şu şekilde:

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda;

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce KOM, TEM, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Birimleri koordinesinde 18.10.2022 tarihinde örgütün sözde Güncel ve Mali Yapılanmasının deşifresi amacıyla 59 ilde 704 şahsın yakalanmasına yönelik olarak Gazi Turgut ASLAN Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda elde edilen bilgi ve belgeler neticesinde;

Bu kez örgütün sözde “Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, firari örgüt mensuplarına sahte kimlik düzenleyerek illegal yollardan yurt dışına kaçışlarını organize eden, mütevelli heyetleri ile örgüte finansal destek sağladıkları ve aranma kayıtları bulunan örgüt mensuplarını sözde güvenli olarak tabir edilen “Örgüt Evlerine” yönlendirdikleri değerlendirilen, sosyal medya aracılığı ile örgüt tabanını diri tutmak ve örgüte eleman kazandırmak amacıyla propaganda yapan, örgütün öğrenci evlerine yönelik yeniden yapılanma içerisinde oldukları değerlendirilen (75) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Adana ili merkezli Gaziantep, İstanbul, Ordu, Mersin, Bursa ve Ankara olmak üzere toplam (7) ilde operasyon düzenlendi.

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Operasyonda; 7’si Doktor (1’i Aktif, 1’i Özel Sektör, 5’i İhraç), 12’si Öğretmen (2’si Aktif, 2’si Özel Sektör, 8’i İhraç), 3’ü Memur (İhraç), 1’i Polis Memuru (İhraç), 1’i İmam-Hatip (İhraç), 9’u Emekli Memur ve 42’si Özel Sektör Çalışanı olmak üzere toplam (75) şüpheliden (68)’i yakalanarak gözaltına alındı, firari 7 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. Operasyonda yapılan aramalar sonucunda Dolar, Avro ve Türk lirası cinsinden bir miktar para ele geçirildi.

Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediliyor.