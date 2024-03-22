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İSTANBUL Bağcılar’da Pınar Damar (32), satış elamanı olarak çalışıyordu. 18 Temmuz 2022 gecesi iş çıkışı eve gelmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. Pınar’ın cesedi ertesi gün Bağcılar’daki bir parktaki ağaçların arasında bulundu. İç çamaşırı çıkarılmıştı. Polis ekipleri Pınar’la son görüşen kişinin kuzeninin sevgilisi Metin Aydın olduğunu belirledi.

ARAYANLARIN ARASINA KATILMIŞTI

Pınar’ı tüm gece arayanlar arasında olan Metin Aydın, gözaltına alınınca cinayeti itiraf etti. Pınar’la 5 yıldır ilişkisi olduğunu, bir erkekle yemeğe çıktığını görünce kıskandığını ve sinirlerine hâkim olamayarak boğazını sıktığını ileri sürdü. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside, Pınar’ın eteğinde Metin Aydın’a ait sperm örnekleri bulundu. Pınar ölmeden önce cinsel saldırıya uğramıştı.

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Pınar Damar’ın acılı babası Mustafa Damar.

Bakırköy 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında savunma yapan Metin Aydın, “Cinsel saldırıda bulunmadım. Tartıştık, kaza sonucundan böyle bir olay gerçekleşti. Pınar’ı çok seviyordum. Çok pişmanım” dedi.

MAHKEME İNDİRİM YAPMADI

Mahkeme heyeti Metin Aydın’a kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve nitelikli cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası verdi ve hiç indirim uygulamadı. Cezayı duyan Pınar Damar’ın kız kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Pınar Damar’ın babası Mustafa Damar ise “Adalet yerini buldu” dedi.