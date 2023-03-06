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Adalet için seferberlik... 5 bin 399 adli gönüllü

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#Adalet Bakanlığı#HSK#Görevlendirme
Adalet için seferberlik... 5 bin 399 adli gönüllü
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 07:00

Adalet Bakanlığı’nca depremden etkilenen 11 ile bugüne kadar 5 bin 399 görevlendirme yapıldı.

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Aralarında savcıların da bulunduğu adliye personeli gönüllü olarak deprem bölgesine gitti. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) deprem bölgesinde 758 savcı görevlendirdi. Bakanlık ise 96 yazı işleri/idari işler müdürü ile 1114 zabıt kâtibi görevlendirmesi yaptı. Ceza ve Tevkif Genel Müdürlüğü’nce de bölgede cezaevi müdürü, infaz koruma memuru şeklinde toplam 1606 kişi görevlendirdi. Bilirkişilik desteği sağlamak ve sağlık çalışanlarına destek için 488 doktor ve teknisyen de deprem bölgesine gönderildi.

YARGIDA 231 KAYIP

Depremlerde Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye Noterler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği personeli 120, Adalet Bakanlığı personeli 111 kişi olmak üzere 231 kişi vefat etti. Vefat edenler arasında ilk sırada avukatlar var. 109 avukat ve avukat stajyeri ile 2 noter, 3 başkâtip, 5 kâtip ve 1 seçim zabıt kâtibi de hayatını kaybetti. Adliye ve Bakanlık personeli arasında ise bir hâkim, beş hâkim-savcı adayı, 6 yazı işleri müdürü, 24 zabıt kâtibi, 2 mübaşir, 48 infaz koruma memuru, iki icra müdürü-müdür yardımcısı var. Dört kişinin ise hâlâ enkaz altında olduğu değerlendiriliyor.

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#Adalet Bakanlığı#HSK#Görevlendirme

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