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Adalet Bakanlığı'ndan Meral Akşener'in 'İmralı' iddiasına belgeli yanıt

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#Adalet Bakanlığı#Meral Akşener#İmralı
Adalet Bakanlığından Meral Akşenerin İmralı iddiasına belgeli yanıt
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 14:17

Adalet Bakanlığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmralı Ceza ve İnfaz Kurumu ile ilgili iddialarına belgelerle yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Belgeler ve gerçekler ortada iken buna rağmen yapılan haber ve açıklamalar bu gerçeği çarpıtmaktan ibarettir" denildi.

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İşte Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinin çatılarında 5-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle hasar oluştuğu ve bina içlerine su aktığı Bursa İl Jandarma Komutanlığının 22.02.2023 tarihli yazılı talebine ( Ek1) istinaden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 01.03.2023 tarihli üst yazısı ile (Ek2) İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığınca kullanılan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde meydana gelen hasarların ve tespit edilecek ihtiyaçların bakım ve onarımlarının yaptırılması için teknik ekip görevlendirilmesi talep edilmiştir.

Adalet Bakanlığından Meral Akşenerin İmralı iddiasına belgeli yanıt

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Bu doğrultuda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli 1 Makine Mühendisi, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli İnşaat ve Elektrik Mühendislerinden oluşan toplam 4 kişilik teknik ekip ile ekibin başkanlığını ve koordinesini yapmak üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnşaat Emlak Büro Sorumlusu Tetkik Hakimi 21 Mart 2023 tarihinde adı geçen kurumda inceleme yapmak üzere görev olurları alınmak suretiyle (Ek3) görevlendirilmişlerdir. Söz konusu olurlara istinaden adada teknik incelemeler yapılarak ihtiyaç duyulan tadilat ve güçlendirmelere ilişkin hazırlanan rapor Genel Müdürlük Makamı’na sunulmuştur.

Adalet Bakanlığından Meral Akşenerin İmralı iddiasına belgeli yanıt

Sadece İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde inceleme yapılmış olup, hükümlülerin barındırıldığı cezaevi bölümünde hiçbir inceleme ve denetim yapılmamıştır.

Belgeler ve gerçekler ortada iken buna rağmen yapılan haber ve açıklamalar bu gerçeği çarpıtmaktan ibarettir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Adalet Bakanlığı#Meral Akşener#İmralı

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