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Adalet Bakanlığı'ndan AİHM'in Osman Kavala kararına tepki

#Adalet Bakanlığı#Osman Kavala#Aihm
Adalet Bakanlığından AİHMin Osman Kavala kararına tepki

Adalet Bakanlığı'ndan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Osman Kavala kararıyla ilgili yapılan açıklamada, "Kavala dosyasının öne çekilmesi, AİHM’in güvenilirliğini ve itibarını olumsuz etkileyeceği gibi AİHM’in Türkiye’ye karşı objektifliği ve tarafsızlığı konusunda kamuoyumuzdaki tartışmaları da artıracaktır." denildi.

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Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AİHM Büyük Daire gündeminde 22 dosya bulunmasına ve halihazırda derdest dosyaların tamamına yakınının Kavala dosyasından daha önceki tarihlerde, bir kısmının ise en az 1 yıl önce Büyük Daire’ye gelmiş olmasına rağmen Kavala dosyasının öne çekilmesi, AİHM’in güvenilirliğini ve itibarını olumsuz etkileyeceği gibi AİHM’in Türkiye’ye karşı objektifliği ve tarafsızlığı konusunda kamuoyumuzdaki tartışmaları da artıracaktır." denildi.

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AİHM'DEN OSMAN KAVALA KARARI

Türkiye’nin 'AİHM kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği' gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46 maddesinin birinci bendinin ihlal edildiği hükmüne varıldı. Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödenmesi kararlaştırıldı.

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#Adalet Bakanlığı#Osman Kavala#Aihm

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