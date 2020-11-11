Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı giriş belgeleri açıklandı!

2020-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2020-İcra) Sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2020 tarihinde saat 14.15’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-İcra Sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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