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Haber Giriş: 11.11.2020 - 15:55 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı giriş belgeleri açıklandı!

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Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı giriş belgeleri açıklandı!
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22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2020-İcra) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. İşte, Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı giriş belgeleri sorgulama ekranı...

2020-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2020-İcra) Sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2020 tarihinde saat 14.15’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-İcra Sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAV GİRİŞ BELGELERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

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