Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yeni anayasa açıklaması

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kanal 7 televizyonunda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Dezenformasyon yasasıyla ‘yalan haber yayma’ suçunun tanımlandığını hatırlatan Tunç, ‘Dezenformasyonla Mücadele’ kapsamında yeni hazırlıkları olduğunu bildirdi.

Yılmaz Tunç, “Yalan haberlerle toplumun huzurunu bozmak. Özellikle yeni dönemde toplum huzurunu bozan ve toplum güvenliğine aykırı suçlar bakımından da birtakım hazırlıklarımız var. Özellikle cezasızlık durumunu ortadan kaldırma gibi bir çalışmamız var” dedi

Bakan Tunç, süresiz nafaka konusunda ise mağduriyetler olduğuna dikkati çekerek, "Boşanma davalarıyla ayrılabilir" dedi.

Tunç, “Boşanma davasıyla tazminatı, nafakayı ayırabiliriz. Mağduriyetlere sessiz kalmamamız gerekir. Kadının hassasiyeti konusunda hassasız. Diğer yandan eğer dosya bazında farklı haksızlıklara neden oluyorsa her iki taraf açısından da düşünmek gerek” sözlerini kullandı.

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Bakan Tunç yeni anayasa çalışmaları ile ilgili olarak ise şu açıklamalarda bulundu:

Anayasa'da gerçekleştirdiğimiz reformlar, Anayasamızın darbeci ruhunu ortadan kaldırmaya yetmedi. Çünkü maddelerdeki yeknesaklık bozuldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da Anayasa sempozyumunda bunu 'yamalı bohça' diye ifade etti.

Demokratik ve sivil bir Anayasa yapmanın en önemli gerekçesi, bu Anayasa'nın yapılış süreci. Anayasa'nın yapılış süreci ve yapanlar meşru değil. Darbeciler ve darbecilerin oluşturduğu komisyonun yazdığı metin. Seçilmişlerin yaptığı bir Anayasa değil. Dolayısıyla bir darbe Anayasası. Milletimiz darbe Anayasasıyla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girmemeli. Türkiye Yüzyılı, adaletin de yüzyılı olsun.

Cumhur İttifakı'nın bir hazırlığı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ifade etti. Adalet Bakanlığı olarak daha öncesinde de bizim bu konuda hazırlıklarımız, taslak çalışmalarımız olmuştu. Tüm bunlar tekrar bir araya getirilip, tekrar değerlendirilecek. MHP'nin de kamuoyuyla paylaştığı 100 maddelik bir önerisi vardı. Tüm bunlar tartışılacak. Tabii, muhalefete gidilecek. Uzlaşmaya yönelik tutumları görülecek. Daha önce komisyonların belli bir noktaya getirdiği durumlar var ama maalesef bazı maddelerde tıkanma oldu ve başarıya ulaşamadı; komisyonlar dağıldı. Partiler arasındaki görüşmeler neticesinde bunun usulü, şekli ortaya çıkacaktır. Partiler uzlaşmaya yanaşırsa elbette bir komisyon kurulup ilerleme görülebilir. Uzlaşmaya yanaşmayan partiler olursa da milletimiz bunu görür. Biz de kendi önerimizi milletimizle paylaşırız, TBMM'nin huzuruna getiririz dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Burada temennimiz tüm siyasi partilerin duyarlı davranması ve inşallah yeni dönemde Parlamento bu başarıyı göstersin ve tarihe geçsin.