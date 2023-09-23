Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Hakim ve savcı yardımcısı alımı sınavı 23-24 Aralık'ta

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Pendik’te bir dizi program gerçekleştirdi. Bakan Tunç, ilk olarak Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız’ı makamında ziyaret etti. Tunç, Kaymakam Mehmet Yıldız’a yeni görevinde başarılar diledi. Ardından Pendik Belediye Binasına geçerek Başkan Ahmet Cin’i makamında ziyaret etti. Tunç, burada bulunan belediye anı defterine de not yazdı. Bakan Tunç ardından burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, “Erol Kaya'nın Pendik Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden bu yana Pendik’in kentleşme, şehirleşme, gelişim ve kalkınma anlamında çok büyük mesafe aldığını belirten Bakan Tunç, "Bu büyümeye oranla da tabii ki belediyecilik hizmetlerinde de Pendik'imiz hep Türkiye'ye örnek oldu, örnek projeler devam etti. Erol Kaya ve Salih Kenan Şahin'in ardından bugün Ahmet Cin başkanımız bu bayrağı en güzel şekilde taşımanın gayreti içerisindeler. Pendik'in projeleri ile gurur duyuyoruz. Pendik'in gelişmesi ve İstanbul'daki diğer ilçelere ve bütün Türkiye'ye örnek projeler üretmesi çok sevindirici” şeklinde konuştu.

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ADALET BAKANI TUNÇ, DANIŞTAY'IN 'HAKİMLERİN ÜST ARAMASI' KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Adalet Bakanı Tunç, açıklamasının ardından kendisine yöneltilen, Danıştay 10. Dairesi'nin "havalimanı güvenlik noktalarında hakimlerin üstlerinin aranmaması"na yönelik aldığı karar sorusu üzerine, “Danıştay 10. Dairesi böyle bir karar aldı. Bu karar oy çokluğuyla alınmış bir karar. Sayın Daire Başkanı'nın da karşı oyu var. Karşı oya da baktığımız zaman oradaki gerekçeleri ortaya koyuyor. Burada tabii Danıştay'ın verdiği bu karar, kesin bir karar değil. Bu karara itiraz mümkün. Davalı taraf Ulaştırma Bakanlığı olarak görülüyor. Danıştay'ın ilgili dairesinin kararına karşı bu itiraz yapıldığında da, Danıştay İdari Dava Daireleri'ne gidecektir. Danıştay İdari Dava Daireleri de bu kararı değerlendirecektir. Yani kesin bir karar olmadığını belirtmekte fayda var. Karara şöyle bir baktığımız zaman 2802 sayılı Hakim Savcılar Kanunu'na dayandırmış mahkeme ve daire üyeleri. Tabii bizim uluslararası yükümlülüklerimiz var, altına imza attığımız uluslararası sözleşmeler var. Havacılık alanında, sivil havacılık alanında. Dolayısıyla bu sözleşmeleri de göz ardı etmemek lazım. Anayasamızın 90. maddesine göre uluslararası sözleşmeler bir kanunla çeliştiğinde sözleşme uygulanır. Burada tabii takdir, itiraz edildiğinde Danıştay İdari Dava Daireleri'nin önüne gelecektir ve oradan hukuki, doğru bir karar çıkacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

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“BİN HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMIYLA İLGİLİ SINAV 23-24 ARALIK TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞECEK”

Adalet Bakanlığı'na personel alımı hakkında açıklamada bulunan Bakan Tunç, “Cumhurbaşkanımız bunu kabine sonrası açıklamıştı. Yargımızı güçlendirmemiz adalete güveni sağlamamız daha da yukarılara taşımamız ve yargıdaki gecikmeleri en aza indirmemiz, vatandaşların yargı hizmetlerinden hızlı, adil ve etkin bir şekilde yararlanabilmesi için çalışmalarımızı kesintisiz şekilde devam ettiriyoruz.

Bu anlamda, hem teknolojinin imkanlarını yargının hizmetlerine sunma noktasında çalışmalarımız devam ediyor hem de hakim savcılarımızın sayısının ve niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız var. Bin hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavı kazanan hakim savcı yardımcılarımız, 3 yıl hakim savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar. Bunun bir bölümü Adalet Akademisi'nde eğitim olarak geçecek. Önemli bir bölümü de tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişecekler. Eskiden hakim savcı adayının 2 yıllık bir staj dönemi vardı. Artık adaylık şeklinde değil, bundan sonraki süreçte hakim savcı yardımcılığı dönemi başlıyor.

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2024’den itibaren hukuk mesleklerine giriş sınavı olacak. Hukuk mesleklerine giriş sınavı özellikle hem savunmanın, hem de hakim SAVCI yardımcılığı sınavından önce bu sınava girebilmek için bir ön eleme, hukuk fakültesi bittikten sonra hukuk mesleklerine giriş sınavını kazananlar hakim savcılık sınavına girebilecekler. Ayrıca avukatlık stajına başlayabilmek için hukuk mesleklerine giriş sınavının kazanılması gerekecek. Şu anda bizim staj döneminde olan yaklaşık 3 bin 800 hakim savcı adayımız var. Onlar staj dönemi biter bitmez görev yerlerine kuraları çekilecek. 23 bin 826 hakim savcımız var, yeni gelenlerle beraber yargı teşkilatı daha da güçlenecek. Sonraki dönemde de 3 yıl sonra da hakim savcı yardımcılığı stajları bittikten sonra hakim savcı olarak kuraları çekilecek ve mesleğe kabul edilecekler. Yargının diğer personelini de güçlendirmek gerek. Şu anda mülakatları biten ve değerlendirme aşamasında olan, zabıt katibi, şoför, hizmetli ve ceza infaz koruma memurları olmak üzere toplamda 20 bin 857 personel alımı söz konusu. Bunların da önümüzdeki birkaç gün içerisinde SINAV sonuçları açıklanacak” dedi.