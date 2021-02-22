Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den sert tepki: Seviyesiz saldırıyı kınıyorum

İşte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor. Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır.