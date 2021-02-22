Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den sert tepki: Seviyesiz saldırıyı kınıyorum
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada "Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır" ifadelerini kullandı.
İşte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:
Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor. Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır.
Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) February 22, 2021
Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum.
Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır.