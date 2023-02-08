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Acılı bekleyişle mucizeler bir arada

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Deprem#Arama Kurtarma
Acılı bekleyişle mucizeler bir arada
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 07:00

Depremin ağır şekilde vurduğu illerden Adıyaman’da zamanla yarış var.

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Arama kurtarma çalışmaları gece boyunca aralıksız olarak sürdü. Kolon ile dolap arasında sıkışan ve sağ bacağında kırık olan 40 yaşındaki Mustafa Arbaş, 30 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Acılı bekleyişle mucizeler bir arada

VALİ’YE TEPKİ

Kriz Koordinasyon Merkezi’nde depreme ilişkin gelişmeleri anlatan Vali Mahmut Çuhadar da kentte 100’e yakın binanın yıkıldığını, 28 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Çuhadar, “Şu anda çöküntüler altında belki yüzlerce insanımız var, ekiplerimizi koordine ediyoruz. Çevre illerden özellikle AFAD ekiplerinin bir an önce Adıyaman’a gelmesi gerekiyor” dedi. Bu sırada yakınları enkaz altında kalan vatandaşlar, çalışmaların ve yardımların yetersiz olduğunu belirterek Adıyaman Valiliği’ne giderek tepki gösterdi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Adıyaman sahipsiz”, “Yardımlar nerede” diye slogan atan depremzedelere gülerek karşılık verdi. Çuhadar’ın gülmesine öfkelenen bazı yurttaşlar, bu sefer de “Neye gülüyorsun sen” sözleriyle tepki gösterdi.(DHA - İHA)

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EYLÜL’ÜN KURTULUŞU

Turgut Reis Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın enkazından Eylül İklim Bali adlı kız çocuğu 29 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Binanın dördüncü katında yaşadığı öğrenilen ailenin enkaz altında aynı noktada kaldığı, Eylül İklim Bali’nin anne, baba ve ablasının hayatını kaybettiği belirlendi. Gümüşhane ve Sürmene’den gelen ekiplerce kurtarılan kız çocuğu, hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eylül’ün mucize kurtuluşu ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Acılı bekleyişle mucizeler bir arada

Adıyaman HAVA DURUMU

EN DÜŞÜK -1 EN YÜKSEK 1: YAĞIŞ YOK

Cumaya kadar yağış yok. Cuma hafif kar yağışlı olacak. Bugün en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık 1, yarın en düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklık 4 derece.

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