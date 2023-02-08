3 milyonluk daireler ilk yılında yıkıldı

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Bina, 7.6 şiddetindeki 2’inci depremde yerle bir oldu. İlk depremden sonra bina boşaltıldığı için can kaybı yaşanmadı. Henüz bir yıllık binanın çökme görüntüleri ile birlikte binaya ilişkin bilgiler de sosyal medyada yer aldı. Dairelerden biri 28 Ocak 2023’de 2 milyon 850 bin TL’ye internetten satışa konulmuş.

DEPREME DAYANIKLI DİYE REKLAM

Satılık ilanında binanın 1 yaşında olduğu ve deprem yönetmeliğine uygun yapıldığı yer alıyordu. Asur Sitesi’ni inşa eden İs-HAK İnşaat, kendi internet sitesinde yaptığı tanıtımda da “Son Deprem Yönetmeliğine uygun betonarme proje, Depreme dayanıklı Radye Temel, C-35/40 beton” cümlelerini kullanmıştı. Binanın çökmesinin ardından dairenin satışına ilişkin ilanın internet sitesinden kaldırıldığı görüldü.

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DÜKKÂNI SUÇLADILAR

Binanın yıkılmasının ardından İs-HAK İnşaat’a internet sitesindeki WhatsApp numarasından ulaşıp, deprem yönetmeliğine uygun yapılan binanın neden çöktüğünü sorduk. Verilen cevapta, “A blok dükkân kaynaklı. Çok üzgünüm. Dükkân yüksekliği 7 metre olan bir blokta yıkım olmuş. Tek tesellimiz ikinci depremde boş olması ve enkaz altında kimsenin olmaması” denildi. Dükkanın 7 metre olmasının deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığı, bina yapılırken mi dükkanın 7 metre olarak yapıldığı, ya da sonradan mı 7 metreye yükseltildiğine ilişkin sorular ise yanıtsız kaldı.