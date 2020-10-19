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GeriGündem Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri uzatıldı.. İşte Anadolu Üniversitesi'nden gelen son açıklama
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Haber Giriş: 19.10.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri uzatıldı.. İşte Anadolu Üniversitesi'nden gelen son açıklama

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Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri uzatıldı.. İşte Anadolu Üniversitesi'nden gelen son açıklama
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Anadolu Üniversitesi (AÜ), açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemlerini uzattı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ), açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemlerini uzattı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

Öğrenciler, https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek.

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