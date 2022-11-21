Acı haberi Bakan Soylu verdi: Karkamış'taki roketli saldırıda 1'i çocuk 2 vatandaş hayatını kaybetti, hamile kadın ağır yaralandı

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Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin kuzeyinden roketli saldırı düzenlendi. Roketler İlçe merkezinde aralarında bir okulunda bulunduğu yerleşim merkezine düştü.

Saldırının ardından teröristlerin bulunduğu noktalar, sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

Teröristlerin ateşlediği bazı roket mermilerinin de sınırın diğer tarafındaki Cerablus kentinde yerleşim yerlerine isabet ettiği öğrenildi.

'1'İ ÇOCUK 2 VATANDAŞ ŞEHİT OLDU'

Gaziantep Karkamış'ta açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu bilgileri paylaştı:

Bugün 11.15 sularında o saatten bu saate kadar 10 adet atım gerçekleşti. Bugün Milli Eğitim Bakanımız ile de protokol programımız söz konusuydu. O esnasında aldığımız haberle sayın Valimizle de kurduğumuz temasla değerlendirmeleri alabilme imkanına sahip olduk. Karkamış'ta sivil yerleşim yerlerine hem de okullarımızda saldırı oldu. Okulun hemen bahçe duvarının dışına bir düşüm söz konusu oldu. Oradan oluşan basınçla da maalesef öğretmen odasının camları kırılması suretiyle bir kardeşimizi, bir öğretmenimiz 22 yaşında Ayşenur alkan öğretmenimiz şehit oldu.

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Bir duvarın içine girmek suretiyle 5 yaşında Hasan Karataş şehit oldu. Aynı yerde Büşra Karataş, o da 5 aylık hamileydi. Onun ilk anda karnından ağır bir yara aldı. İlk anda ölü bilgisi geldi, şu anda entübe. Dualarımız onunla birlikte. Çocuğunu da yaşatmaya çalışıyorlar, 5 aylık bebeği de. İnşallah çocuk da hayata tutunur, bütün duamız onlarla birlikte.

Biz terörün kuralsız, insandan yoksun, insanlıktan yoksun yüzünün bir sonucudur. Biz bu saldırıları yıllar önce de burada yaşadık. Karkamış'ta da Hatay'da da, Kilis'te de yaşadık.

Dün akşam itibariyle Öncüpınar'a, öğleden sonra da havan atışları gerçekleşti. Bu meselenin bir tek karşılığı var. Atamayacakları yere, atamayacakları hale kadar terörü temizlemektir. 5 yaşındaki çocukların, masum sivil halkların üzerine bomba yağdıranlar havan atanlar elbette ki bedelini ödeyeceklerdir. Ödüyorlar da, ödemeye devam edeceklerdir. Hesabını çok net şekilde görecektir. Biz bu alandaki değerlendirmelerimizi arkadaşlarımızla yaptık. Hangi tedbirleri alabileceğimizi... Ona göre de atacağımız adımları da belirledik. Yaralı vatandaşlarımıza özellikle hamile olan kardeşimize ve doğmamış bebeğine inşallah kurtulmalarını niyaz ediyorum. Bu mesele sona erene kadar mücadele ettiğimiz arkadaşlarımıza tek talimatımız var: Teyakkuz halindeyiz.

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KOCA'DAN YARALILARIN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Karkamış'taki saldırıya ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gaziantep Karkamış’a, hain terör örgütü tarafından yapılan havan topu saldırısı sonucu, biri çocuk olmak üzere, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor, 2’sinin durumu ağır." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Karkamış’a, hain terör örgütü tarafından yapılan havan topu saldırısı sonucu, biri çocuk olmak üzere, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor, 2’sinin durumu ağır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2022

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KARKAMIŞ'TA OKULLARA 1 HAFTA TATİL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de şu mesajları verdi:

"Acılıyız. 2 şehidimiz var. 10'a yakın yaralımız var. Okula terör saldırısının isabet etmesi bizi çok yaraladı. Öğrencilerin kitaplarını bırakarak sığınağa gitmeleri bizi çok hüzünlendirdi. Ayşenur Alkan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Hızlı bir şekilde toparlanacağız. Bu hafta Karkamış'ta tüm okullarımızı tatil edeceğiz.

Hızlı bir şekilde okullarımızı onaracağız."

5 YAŞINDAKİ HASAN, CHP'Lİ VEKİLİN YEĞENİYMİŞ

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Hasan Karataş'ın (5), CHP İzmir Milletvekili Ali Mahir Polat'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

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Karkamış'ta hayatını kaybeden Hasan Karataş

VALİ GÜL: MİSLİ İLE KARŞILIK VERİLİYOR

Gaziantep’in Karkamış ilçesine, Suriye’nin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı roketli saldırının ardından Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve protokol üyeleri ile birlikte patlamanın olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

Vali Gül, toplamda 10 yaralı olduğunu ve bunlardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin misli ile karşılık vermeye devam ettiğini kaydeden Gül, şöyle konuştu:

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''Bazen patlamalar devam edebiliyor. Özetle 2 tane okulumuzda sıkıntımız var. Doğrudan bu okula isabet etmedi ama sesten ve basınçtan dolayı zarar gördü. Camları kırıldı ve arkadaki evlerde zarar var. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Şehit ve yaralılarımız var. Bakanımız süreci baştan sona takip ediyor. Onlar gelecekler buraya. Dolayısıyla biz yaralıları ziyaret ediyoruz ve olayın olduğu bölgeleri ziyaret ederek tedbir alıyoruz. TSK misli ile karşılık veriyor, atışlar devam ediyor. Biraz sabırla süreci takip etmemiz lazım. Yaralılardan 2’sinin durumu ağır. Bizler de süreci takip ediyoruz. Karşılıklı atışlar devam ettiği için hasar gören ev ve iş yerleri ile ilgili sayılar da değişebiliyor.''

VALİDEN YARALILARA ZİYARET

Gaziantep’in Karkamış ilçesine, Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesindeki PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı roketli ve havanlı saldırının ardından Vali Davut Gül ile beraberindekiler, hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Okulda yaralanan öğretmenlerden biri, ziyarette Vali Gül'e "Çok şükür iyiyiz. Sadece öğrencilerimizin yanında ağlayamadık bile. Sizlere ilginizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Dün gece de yine teröristler tarafından Karkamış’a atılan 4 roket, boş araziye düşmüştü.

ROKETİN İSABET ETTİĞİ OKULUN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine yapılan roketli saldırıda hedef olan Kocatepe İlköğretim Okulunun biyoloji laboratuvarı kullanılmaz hale geldi. Okul, saldırının ardından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI YAKININA DA 2 ROKET MERMİSİ DÜŞTÜ

Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG’li teröristler tarafından ateşlenen 2 roket mermisi, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına düştü. Boş araziye düşüp patlayan mermiler, herhangi bir can kaybına yol açmadı. Roketin atıldığı noktalardaki teröristler, sınırda konuşlu birlikler tarafından ateş altına alındı. Kilis'e dün akşam saatlerinde yapılan roketli saldırıda 1 asker ile 7 polis memuru yaralanmıştı.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İNSANLIK DIŞI SALDIRISINI LANETLİYORUZ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise terör saldırısı sonrasında Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı. Çelik, "Terör örgütü tarafından Karkamış ilçe merkezine havan/roket atılması sonucu hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz... Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Terör örgütünün bu insanlık dışı saldırısını lanetliyoruz. Terör örgütüne en ağır bedeli ödeteceğiz!" ifadelerini kullandı.

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BAKAN BOZDAĞ: HAİN SALDIRININ BEDELİNİ BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ ÖDEYECEK

Bakan Bozdağ, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıya ilişkin, "Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG en ağır şekilde ödeyecektir" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıya sert tepki gösterdi. Bozğda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi.

"Gaziantep Karkamış ilçesine bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından atılan havan-roket saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terör örgütü PKK/PYD/YPG'yi bir kez daha lanetliyorum. Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG en ağır şekilde ödeyecektir. Terörle mücadeleyi Türkiye, etkin, kararlı ve aralıksız sürdürecektir. Eninde sonunda terörün kökü kazınacaktır. Kimse Türkiye'yi ve Türkiye'nin gücünü test etmemelidir."

ABD'NİN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN TERÖR SALDIRISINA KINAMA MESAJI



ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği ise terör saldırısı sonrası Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı. Büyükelçilik açıklamasında, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.