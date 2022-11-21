Karkamış'a yapılan saldırı sonrası terör hedefleri vuruluyor! Diyarbakır'dan savaş uçakları havalandı

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Gaziantep’in Karkamış ilçesine, Suriye'nin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı roketli saldırının ardından Karkamış’ın karşısındaki Zor Mağar bölgesi savaş uçakları tarafından vurulmaya başlandı.

DİYARBAKIR'DAN SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Roketli saldırının ardından Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan mühimmat yüklü savaş uçakları havalandı. Üsteki hava hareketliliği sürerken, kargo uçaklarının da iniş-kalkış yaptığı gözlendi.

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Öte yandan terör örgütü tarafından atılan roketlerin bulunduğu ev ve iş yerlerinde de inceleme ve hasar tespit çalışmaları başladı.

VALİ GÜL: MİSLİ İLE KARŞILIK VERİLİYOR

Roketli saldırının ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve protokol üyeleri ile birlikte patlamanın olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

Vali Gül, toplamda 10 yaralı olduğunu ve bunlardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin misli ile karşılık vermeye devam ettiğini kaydeden Gül, şöyle konuştu:

''Bazen patlamalar devam edebiliyor. Özetle 2 tane okulumuzda sıkıntımız var. Doğrudan bu okula isabet etmedi ama sesten ve basınçtan dolayı zarar gördü. Camları kırıldı ve arkadaki evlerde zarar var. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Şehit ve yaralılarımız var. Bakanımız süreci baştan sona takip ediyor. Onlar gelecekler buraya. Dolayısıyla biz yaralıları ziyaret ediyoruz ve olayın olduğu bölgeleri ziyaret ederek tedbir alıyoruz. TSK misli ile karşılık veriyor, atışlar devam ediyor. Biraz sabırla süreci takip etmemiz lazım. Yaralılardan 2’sinin durumu ağır. Bizler de süreci takip ediyoruz. Karşılıklı atışlar devam ettiği için hasar gören ev ve iş yerleri ile ilgili sayılar da değişebiliyor.''