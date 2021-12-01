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AB’yle sağlık diyaloğu

#Fahrettin Koca#AB#Koronavirüs
AB’yle sağlık diyaloğu

Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde her iki taraf açısından da önem taşıyan alanlarda diyalog ve işbirliğinin arttırılmasına yönelik adımlara bir yenisi eklendi. Taraflar arasında ilk kez Yüksek Düzeyli Sağlık Diyaloğu yapıldı. Toplantı salgın koşullarındaki kötüleşme nedeniyle videokonferans formatında gerçekleştirildi.

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Türk heyetine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AB kanadına ise Sağlık Komiseri Stella Kyriakides başkanlık etti. COVID-19 konusunda AB ile Türkiye arasındaki işbirliğinin nasıl arttırılabileceği toplantının odağında yer aldı.

KATILIM SÜRECİ İÇİN FIRSAT

Koca, bir aday ülke olarak, Türkiye’nin AB’yle işbirliği yapmaya ve en iyi uygulamalar ile deneyimleri paylaşmaya hazır olduğu mesajı verdi. Toplantıda diğer sağlık konularında da işbirliğinin gerekliliği gündeme getirildi. Koca, son iki yıldır dünyayı etkileyen salgınla mücadele ederken akıl sağlığı, kronik hastalıklar ve iklim değişikliğinin sağlık konularına etkisinin ve aynı zamanda bunların ekonomi üzerindeki etkileri gibi küresel sorunlarla mücadele taahhüdünün canlı tutulmasının gerekli olduğunun altını çizdi. Koca, AB ile Türkiye arasındaki yüksek seviyeli diyaloğu ve taraflar arasındaki işbirliğini Türkiye’nin katılım süreci açısından büyük bir fırsat olarak değerlendirdiğini söyledi.

AB ve Türkiye’nin kanserin önlenmesi, tedavisi ve bakımı konusundaki yaklaşımlarının da ele alındığı toplantı konusunda açıklama yapan Kyriakides de, “Bakan Koca’yla yaptığımız görüşmeleri memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

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TÜRKİYE’DE OMİKRON YOK

Bakan Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ise Türkiye’de Omikron varyantıyla ilgili vaka görülmediğini söyledi. Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığını da belirten Koca, “Bir kapatma düşünmüyoruz” ifadesini kullandı. Koca ayrıca birkaç gün içinde sağlık çalışanlarına güzel haberler vereceklerini belirtti.

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#Fahrettin Koca#AB#Koronavirüs

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