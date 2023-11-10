Abdulkadir Selvi 49 sayfalık MASAK raporuna ulaştı! İşte Dilan-Engin Polat'ın para trafiği

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Engin ve Dilan Polat, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklandı. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Polat ailesine dair gerçekleştirilen soruşturmada MASAK tarafından yapılan incelemeyi aktardı.

"500 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE BİR PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Uludağ'ın açıklamaları şu şekilde:

Dilan ve Engin Polat şirketlerine dair MASAK'ın 49 sayfalık bir çalışması var. Biz daha önce soruşturma başladığında 8 sayfalık bir ön raporun olduğunu söylemiştik. 8 sayfalık bir rapor vardı ve o raporla soruşturma başladı demiştik ama biz buradan bunu anlıyoruz ki MASAK o raporu tamamlamış ve savcılığa teslim etmiş. Dolayısıyla 49 sayfalık MASAK raporunda Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerinin de 500 milyon liranın üzerinde bir para hareketliliği tespit ediliyor. Engin Polat ve Dilan Polat bu soruşturmanın önemli 2 ana ismi. Diğer önemli isim ise Sezgin Polat, bu kişi Engin Polat'ın babası ve diğer bir önemli isim daha var Sıla Doğu. Sıla Doğu'da Dilan Polat'ın kız kardeşi. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerden en önemlisi bu.

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"BUNLARIN ÇALIŞANI YOK, BUNLARIN VERGİ KAYDI YOK AMA..."

İşte MASAK raporuna göre; Önce kurulan bir fason şirketler grubu var. Bunlar tanıdıklarına ya da eş dosta kurulan şirketler var. Aslında bunlara baktığınız zaman bunların çalışanı yok, bunların vergi kaydı yok ama nasıl oluyorsa 233 milyon liraya kadar alış faturaları kesebilen firmalar bunlar. Alış faturaları kesiliyor ve daha sonra o firmaların kapandığını da görüyoruz. Daha sonra Türkiye'nin bir çok ilinde kurulan güzellik merkezleri var. Bir çok kozmetik ve kadın kremleriyle ilgili kurulan firmalar var. Onların satışıyla alakalı işlemler yapılıyor ve bu satışlarda da genelde internet üzerinden ve satış siteleri üzerinden yapılan satışlar var. Daha sonra o paralar Polatlar şirketler grubunda 5 ayrı şirket var. Rise And Shine, Dilan Polat Güzellik Merkezleri, DP Güzellik, DLN Polat Kozmetik ve DPOLAT Güzellik Merkezi.

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"MASAK ÇOK İLGİNÇ BİR ÇALIŞMA YAPMIŞ"

Bütün o işlemlerin ardından bankalardan bütün paralar bu 5 şirkete geliyor. Daha sonra yine Engin Polat ve Dilan Polat ile yakın akrabalık ilişkisi olan kişiler buradan 250 milyon liralık parayı ya nakit olarak çekiyor ya da buradan havale yöntemi ile aldıkları paraları pay ediyorlar. Bu payın önemli bir bölümü Engin Polat'ın ya direk hesabın yatırılıyor ya da onun hesabına havale ediliyor. 250 milyon liralık paradan bahsediyoruz. O paranın asıl toplandığı yer ise Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi. Bu Engin Polat'ın tek yönetici olduğu, ana yönetici olduğu bütün mal varlığının toplandığı ana firma burası. Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi'nde toplanan paralar daha sonra operasyon sırasında el konulan araçlar vardı. Her biri 30-40 milyon değerinde çok şaşalı araçlar vardı. İşte o paraların bir bölümü ile 24 araç alınıyor. Geri kalanıyla da 15 adet taşınmaz alınıyor. Bunlardan bir tanesi çiftin oturduğu Çekmeköy'deki lüks villa, Tuzla'da alınan başka bir lüks villa daha var ve 15 adet gayrimenkul de buraya gelmiş oluyor. Böylece kurulan şirketler, kesilen sahte faturalar ve ardından da toplanan paralar 5 şirkette toplanıyor, oradan da nakit çekiliyor. Nakit olarak paralar dağılımı yapılıyor. Herkes kendince de bir pay alıyor ama ana para Milda Gayrimenkul Şirketi'ne geliyor. Burada aslında MASAK çok ilginç bir çalışma yapmış.

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"RAPORDA EN ÇOK DİKKATİMİ ÇEKEN OLAY..."

Benim bu rapordaki en çok dikkatimi çeken olay, internet mecralarındaki satışların gerçekliği diyor. O kozmetik ürünleri diğer güzellik merkezindeki ürünler. Onların gerçekliği ilişkili kurumlar adına alınan poslar üzerinden başta kredi kartı dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve benzeri şüphelerinin bulunması nedeniyle söz konusu işlemlerin şüpheleri daha teknik bir araştırmayla ortaya çıkacak diyor. Buradan ben ne anlıyorum; totelde baktığınız zaman o kozmetik ürünlerinin satışı, diğer ürünlerin satışıyla ilgili 500 milyon liranın üzerinde bir işlem hacmi var. Buradaki ana konu şu, kozmetik ürünleri satılıyor ya bankacılık sitemi üzerinden, o satışların ne kadarı peki gerçek satış. Kredi kartı dolandırıcılığından şaibeli kişiler işlem yapmış diyor ya, yani başkalarının paraları çalan kişiler buraya aktarılmış olabilir diyor raporda. Gerçekte böyle bir ürün satışı olmadan belki de sistemden para aktarılıyor. Başkasına ait çalıntı kredi kartlarıyla işlem yapıyorsunuz ama alınan ürün vesaire yok. Araştırılması gereken nokta bu.

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SELVİ: RAPORDA TAM BİR ÖRÜMCEK AĞI SİSTEMİ VAR

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de yaptığı açıklamada "İki faaliyeti var aslında. Bu 46 ile açtığı güzellik merkezleri fiilen var. Bir de internet üzerinden sattıkları kozmetik ürünleri satıyor. MASAK daha çok da oradaki ticari faaliyetleri inceliyor. Çünkü orada bir yandan 200 milyon liralık bir büyüklükte tespit edilen sahte fatura düzenlemiş, sahte kredi kartı kullanmış gibi sicillerinde yer alan kişilerden alım yapılmış gibi gösteriliyor. MASAK raporunda diyor ki bunların banka hareketlerinde incelensin. Bunu savcılık iddianame düzenlerken bankalardan isteyecek. Diyecek ki; bunu bu adam almış ama hesabında bir kuruş para yok, ne ile almış, nasıl ödeme yapıyor. Bu iddianame hazırlanırken bankalardan ya da ilgili şirketlerden bunlar istenecek çaprazlama yaptığında bunlar ortaya çıkacak. Bu raporda tam bir örümcek ağı sistemi var. Biz buna geçmişte hayali fatura düzenleyenlerden, bahis şirketi yönetenlerden alışığız. Hayali ihracat yapanlar olmayan şirketleri var gösterip devletten teşvik aldılar. Bu yeni bir yöntem. Günü birlik Gürcistan gezisi var. Kıbrıs'ta Dubai'de kimle görüştüler? İddianame açıklandığında bakalım kaç tane örümcek ağı var. 1 milyon ürün satıldığı gözüküyor. Bunu alanların ticari hareketliliği ne? Bunu alanların geçmişte dolandırıcılıktan sabıkası var mı? Milyonluk alım satım yapıyor ama hiç beyanname vermemiş. Bu ticaretin akışına aykırı bir şey. Çalışanı yok, tabelası yok. Bunların miktarı 200 milyon TL. Bunlar çok rahat incelenir. Bu 500 milyonluk 250 milyonluk bölümünde neredeyse aynı gün aynı saatte parayı çekiyorlar ya da Engin Polat'ın hesabına gönderiyor. Bunların bankadaki hesaplarına bir anda 14 milyon 17 milyon para yatırılıyor. Sonra da gidip çekiyorlar. Bunlar emekli, ev hanımı insanlar. Nasıl oluyor da ev hanımın evine 27 milyon TLgeliyor ve 1 gün sonra 24 milyonunu çekiyor. " ifadelerine yer verdi.