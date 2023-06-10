Abdulhamit Gül’den Kılıçdaroğlu’na anket cevabı

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ile AK Parti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Mesut Bozatlı, Derya Bakbak, Ali Şahin, Mehmet Eyup Özkeçeci, AK Parti İl Başkanı Ertuğrul Teymur ve İl Kadın Kolları Başkanı Feray Şahin il başkanlığında düzenlenen teşkilatla buluşma programına katıldı. Programda açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılaçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programındaki sözlerine cevap verdi.

"MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ TÜM SÖZLERİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Seçim sürecinin geride kalmasıyla özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere, söz verilen tüm vaatlerin gerçekleştirileceğini belirten Gül, “Çok yoğun bir seçim sürecini hep beraber tamamladık, nihayete erdirdik ve bugün huzurlarınızda, Gaziantep’imizin hemşerilerimizin, anasının ak sütü kadar helal oylarıyla, destekleriyle milletvekillerimiz seçildi. Gaziantep’te 8 milletvekilimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'yla birlikte 9 milletvekili ile mecliste Cumhur İttifakımız temsil ediliyor. Türkiye’de milletimiz 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta çok önemli bir tercihte bulundu. 14 Mayıs'ta parlamentoda Cumhur İttifakı'na destek verdi. Yasama alanında yetkiyi verdi ve yine 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanımızı seçerek Cumhuriyetimizin 100. yılında milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’la Türkiye Yüzyılı'nın kurulması ve yoluna devamı için çok önemli bir destek verdi. Milletimiz birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzura, istikrarın devamına onay verdi. Tercihini bu yönde kullandı ve bu çalışmalarla birlikte artık seçimler geride kaldı. Bizim için şimdi deprem bölgesi başta olmak üzere tüm sorunlarımızı, kalan meselelerimizi çözümleme zamanı. Ülkemizi hedefleriyle buluşturarak Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirecek bir döneme giriyoruz. Sağlıktan ekonomiye ve hukuk alanındaki reformlara, eğitime ulaşıma varıncaya kadar her alanda yine vaatlerimizi yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanımızın milletimize verdiği tüm vaatleri, kanun çalışması gerekenleri parlamentoda diğer hususların, yine idari alandaki konuları yürütme alanında ve uygulama alanında hayata geçireceğiz. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

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“TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ANAHTARI YENİ ANAYASADIR”

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Tüm siyasi partilere sivil anayasaya geçiş için gerekli çalışmaların yapılmasında birlik çağrısında bulunan Gül, “Bu çerçevede yeni anayasa Türkiye Yüzyılı için çok önemli hedeflerimizden birisidir. Türkiye Yüzyılının anahtarı yeni anayasadır umuyorum ki bu dönemde Türkiye yeni sivil anayasasını yapacaktır ve AK Parti bu anlamda yine parlamentoda öncülük yapacaktır. Türkiye’nin darbe anayasasının tortularından kurtulmaya ve sivil bir anayasaya ihtiyacı vardır. Bu dönemde bunu gerçekleştirmek için AK Parti olarak yapıcı, uzlaşmacı ve müzakereci bir anlayışla tüm partililerle parlamentoda da yine öncülük yaparak bir masa etrafında yeni anayasamızı ortaya koymak için gayret edeceğiz ve bu konuda yine çabamızı ortaya koyacağız. İnanıyorum ki bu dönem Türkiye Yüzyılı'na yeni ve sivil anayasa ile demokratik, çoğulcu, katılımcı anayasayla gireceğiz Türkiye bunu hak ediyor Türkiye Yüzyılı bunu hak ediyor, milletimiz bunu hak ediyor, gençlerimiz bunu hak ediyor. Artık farklılıkları ortadan kaldırarak, farklılıkları ötekileştirme aracı gören değil, bir zenginlik olarak gören kucaklayıcı bir Türkiye sözleşmesine bir anayasaya Türkiye’nin bu anlamda ihtiyacı var. Milletimizin de bu hakkıdır. Bunun yerine gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim Gaziantep’te hemşerilerimize gönül bağımız daha da güçlü bir şekilde devam edecektir” dedi.

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"HALKIMIZ TÜRKİYE YÜZYILI DEDİ VE DEVAM DEDİ"

Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye çalışan yabancı medya kuruluşlarına halkın gereken cevabı verdiğini belirten Gül, "Değerli arkadaşlar ve yeni dönemde biliyorsunuz ki önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimde de Türkiye’de çok önemli bir netice alacağız. Bu konuda İstanbul, Ankara başta olmak üzere Gaziantep’te de yine en güzel sonuçları alacağımıza inanıyoruz. Muhalefetin de hali ortada. Görüyorsunuz koltuk kavgaları, vekil kavgaları, istifalar, CHP, İYİ Parti genel başkanlarına yönelik tabiri caizse kazan kaldırmalar, istifa çağrıları ne ararsanız var. Şuanda tek gündemleri bu. Mecliste 7 aday yarıştı bizim Cumhur İttifakı'nın bir adayı var. Karşı tarafta muhalefet bu ülkeyi yöneteceğiz diye milletten oy istemiş kişilerin nasıl bir anda seçim bittikten sonra dağıldıklarını hep beraber gördük. Yani düşünebiliyor musunuz bir meclis başkanlığı için 6 aday çıkaran bir yapı, bir Cumhurbaşkanı, 7 Cumhurbaşkanı yardımcısıyla bu ülkeye istikrar değil bu ülkeye itibar değil kriz, kaos getireceğini milletimiz bir kez daha görmüş oldu. Yine seçim sonuçlarının verdiği bir diğer mesajda bildiğiniz gibi bazı gazeteler dergiler, Avrupa başta olmak üzere Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye çalıştılar, hatta biz ne dedik onlara o manşetleri milletimiz atacak dedik ve 14 Mayıs'ta bir manşet attı. Milletimiz 28 Mayıs'ta bir manşet attı. Recep Tayyip Erdoğan’la Türkiye Yüzyılı dedi ve devam dedi” şeklinde konuştu.

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“SEÇİM SONUÇLARINA ANKETLER DEĞİL MİLLETİN İRADESİ KARAR VERİYOR”

Seçim sonuçlarına anketlerin değil milletin iradesinin karar verdiğini belirten Gül, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında yine bir takım açıklamalarıyla düşmüş olduğu durumu hep beraber ibretle görmüş olduk. Ne yenilgiye ne de milletin iradesine tahammülleri olmadığını gördük. Sorsanız sözüm ona demokratlar, sözüm ona demokrasiyi büyütmüşler ama görüyoruz ki hala fildişi kulelerindeler, fildişi kulelerinden hala inememişler. Milletin verdiği mesajı okuyamamışlar, Milletin verdiği mesajı okumaktan aciz olduklarını gördük. Seçim sonuçlarına, 'anketler bizi kazanacak diye görüyordu bizde inanıyorduk' diye cevap vermiş. Seçim sonuçlarına anketler değil milletin iradesi karar veriyor” diye konuştu.

Tüm Türkiye ortalamasının üstünde oy alarak 8 tane milletvekilini koruduklarını ve daha çok çalışmayla bu sayının 9 milletvekili sayısına çıkabileceğini belirten AK Parti Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Teymur ise, “Sahada hep bizle birlikteydiler. Sayın milletvekili adaylarımız bizlerle birlikte tüm sahada her yeri adım adım dolaştık, sıkılmadık el bırakmadık, çalınmadık kapı bırakmadık çok şükür sonucu da başarılı bir şekilde hem cumhurbaşkanımızı tekrar balkon konuşmasını yaptırdık hem de her zaman olduğu gibi 10 puan, tüm Türkiye ortalamasının üstünde oy alarak 8 tane milletvekilimizi koruduk. Hatta 8,5 milletvekili oldu. biraz daha çalışsaydık belki Feray Hanımı da gönderecektik ama o kaçtı. Biz sizlere göstermiş olduğunuz emekler için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.