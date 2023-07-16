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ABD’den Japonya’ya tüm dünya yanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#ABD#Fransa
ABD’den Japonya’ya tüm dünya yanıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 07:00

Sıcaklar sadece bizi kavurmuyor. Tüm kuzey yarımkürede rekorlar kırılıyor. ABD’de Kaliforniya’dan Teksas’a kadar uzanan güney şeridinde güçlü bir sıcak hava dalgası etkili. İtalya’da 16 şehirde kırmızı alarm verildi. Çin ve Japonya da kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor.

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Amerika Birleşik Devletleri’nden Avrupa’ya, Çin’den Japonya’ya kadar kuzey yarımküre adeta alev alev.

İTALYA’DA KIRMIZI ALARM: İtalya’da aşırı sıcak hava nedeniyle Roma, Bologna ve Floransa’nın da aralarında bulunduğu 16 şehirde “kırmızı” alarm verildi. Yetkililer, İtalyanları tüm zamanların en sıcak hava dalgalarından birine hazırlanmaları konusunda uyardı.

ABD’den Japonya’ya tüm dünya yanıyor

Hava sıcaklığının Roma’da pazartesi gününe kadar 40 santigrat dereceye ve hatta salı günü 43 dereceye ulaşarak Ağustos 2007’de kaydedilen 40.5 derece rekorunu kırması bekleniyor.

ABD’den Japonya’ya tüm dünya yanıyor

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KOMŞU DA KAVRULUYOR: Yunanistan da Avrupa’nın sıcaktan kavrulan ülkeleri arasında. Atina’nın en çok turist çeken yeri olan Akropolis, günün en sıcak saatlerinde ziyarete kapatıldı. Turistler, yerel saatle 12.00 ila 17.00 arasında Akropolis’e giremeyecek.

ABD’den Japonya’ya tüm dünya yanıyor

ASYA’DA SICAK DALGASI: Fransa, Almanya, İspanya ve Polonya gibi Avrupa ülkelerinin dışında ABD, Çin ve Japonya da kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor.

GÜNEY ŞERİDİ TUTUŞTU: ABD’de Kaliforniya’dan Teksas’a kadar uzanan güney şeridinde güçlü bir sıcak hava dalgası etkili oluyor.

ABD’den Japonya’ya tüm dünya yanıyor

Yetkililer, insanlara gündüzleri açık hava aktivitelerinden kaçınmalarını ve susuz kalmaya karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. 

ABD’den Japonya’ya tüm dünya yanıyor

ANTALYA DÜDEN ŞELALESİ KURUMAK ÜZERE

- Büyük İskender’in ordusunun atlarını suladığı ve Yeşilçam filmlerine sahne olan Antalya’daki Düden Şelalesi’nde su seviyesi azaldı. Kışın saniyede 94 metreküp akan suyun debisi 8 metreküpe kadar düştü. Antalya Büyükşehir Belediyesi çevre kaynaklardan su aktarımı yaparak şelaleyi beslemeye çalışıyor. Düden Şelalesi İşletme Sorumlusu Süleyman Yavuz, su kaynaklarındaki azalmanın dünya genelinde bir sorun olduğunu söyledi ve “Suyun döküldüğü noktada azalma var. Gelen ziyaretçilerimizin şelaleyi görmesi için su takviyesi yapılıyor. Kışın bu durum tam tersi oluyor. Suyla ilgili sorunumuz olmuyor. Hafta sonları özellikle yoğunluk artıyor. Gün içinde 5-6 bin civarı ziyaretçimiz oluyor” dedi. Büyük İskender’in MÖ 334 yılında Pamfilya’yı fethettikten sonra ordusundaki atların su ihtiyacını şelaleden karşıladığı ve bu nedenle tarihi kayıtlarda ‘İskender Şelalesi’ olarak da anılan Düden Şelalesi, kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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ABD’den Japonya’ya tüm dünya yanıyor

VAN GÖLDE ÇAY

Sıcaktan bunalan bir vatandaşın Van Gölü’nde semaverle çay keyfi yapması gülümsetti.

ABD’den Japonya’ya tüm dünya yanıyor

SOKAKLAR ALEV ALEV

ANTALYA'da 46 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle, kalabalık görüntüsüyle akıllarda yer eden Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk olmadığı görüldü. Sıcak hava nedeniyle kentin ana arterlerinde de boşluklar gözlendi.

ABD’den Japonya’ya tüm dünya yanıyor

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#Antalya#ABD#Fransa

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