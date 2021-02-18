ABD teşvik paketi ne zaman açıklanacak? Gözler Şubat sonuna çevrildi
ABD Teşvik paketi için beklentiler sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda yönetimi resmen devralan Başkan Joe Biden, ilk icraatlardan birisinin teşvik paket olduğunu duyurmuştu. Bunun üzerine ABD ve uluslararası piyasanın gözü kulağı, çıkacak teşvik paketine çevrilmişti. Peki, son gelişmelere göre ABD teşvik paketi ne zaman çıkacak? İşte, uluslararası kaynaklardan edinilen bilgilere göre o detaylar
ABD Başkanı Joe Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin, ABD Kongresi’nde önümüzdeki hafta onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Haber portali Punchbowl News’un "konuya yakın kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, yaygın bir yardım programı içeren paket değişiklik yapılmaksızın onaylanacak.
Buna karşın pakete ilişkin haberlerde, ABD Kongresi’nde, paketin büyüklüğünün 1.9 trilyon doların hafif üzerine çıktığı belirtilen tartışmaların sürdüğüne dikkat çekiliyor. Bununla birlikte, Demokratlar paketin geçmesine ilişkin iyimserliklerini koruyorlar ve tüm sorunlar zamanında çözümleneceğine inanıyorlar.
Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, daha önce yaptığı açıklamada, Biden’ın 15 dolarlık asgari ücret teklifinin mevzuata konulmayabileceğinin farkında olduğunu söylemişti.