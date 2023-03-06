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ABD sahra hastanesi, Sağlık Bakanlığı'na devrediliyor

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#HATAY#Deprem#Afad
ABD sahra hastanesi, Sağlık Bakanlığına devrediliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 13:07

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen ABD askerlerinin Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) bahçesine kurduğu 100 yataklı, acil servisi ve 2 ameliyathanesi olan sahra hastanesi yarın Sağlık Bakanlığı'na devredilecek.

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ABD Avrupa Deniz Kuvvetleri, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansıyla (USAID) koordinasyonu ile 633. Cerrahi Müdahale Birliği, Langley Hava Üssü, Tıbbi Kurulum Destek Ekibi'nin (MIST) yardımlarıyla ABD Altıncı Filosunun 61/2. Görev Gücü'nde görevli ABD deniz piyadeleri, Hatay MKÜ bahçesine 100 yataklı acil durum sahra hastanesi kurdu. Sağlık Bakanlığı'nın sahra hastanesinin yanında kurulan ABD'lilerin sahra hastanesinde acil servisi ve 2 ameliyathane ile bir de yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Depremzedelere hizmet vermeye başlanan sahra hastanesi yarın düzenlenecek törenle Sağlık Bakanlığı'na devredilecek.

TUĞGENERAL PRİDDY: EKİBİMLE GURUR DUYUYORUM

Sahra hastanesinin kurulumuyla ilgili açıklama yapan ABD Altıncı Filosunun 61/2. Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral Andrew Priddy, "Sahra hastanesinin kurulması yönündeki talebi alır almaz ekibimiz işe koyuldu ve hastanenin inşasını ve kurulumunu bir haftadan az bir süre içinde gerçekleştirdi. Sahra hastanesi, Türk müttefiklerimize yardımcı olma yönündeki taahhüdümüzün bir başka örneği. Ekibimle ne kadar gurur duysam az" dedi.

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MIST Ekip Liderlerinden Üsteğmen Rylie Zuelch ise "Türk halkına yardımcı olabilmek inanılmaz bir onur. Bu kadar yakın kabul görmek, insanların size nezaketle yaklaşması gururunuzu okşuyor. Son derece ufuk açıcı bir deneyim oldu, çok şey öğrendim. Yardımcı olabildimse ne mutlu bana" diye konuştu.

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#HATAY#Deprem#Afad

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