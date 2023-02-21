AB Komiseri Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı Forssell Türkiye’ye geliyor

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç adına Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, Türkiye’de yaşanan depremler sonrasında, AB’nin aday ülke Türkiye’yle dayanışmasını sergilemek, desteğini ve taziyelerini iletmek amacıyla 21-22 Şubat 2023 tarihlerinde Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek.

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Komiser Varhelyi ve Bakan Forssell Ankara’da Bakan Çavuşoğlu ile bir araya gelerek AB’nin deprem bölgesine ilave yardımlarını ve önümüzdeki Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası konferansın düzenlemelerini ele alacak.