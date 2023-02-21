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AB Komiseri Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı Forssell Türkiye’ye geliyor

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#Oliver Varhelyi#Johan Forssell#AB
AB Komiseri Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı Forssell Türkiye’ye geliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 18:37

Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç Adına Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, Türkiye’de yaşanan depremler sonrası dayanışma ve taziyelerini iletmek için Türkiye’yi ziyaret edecek.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç adına Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, Türkiye’de yaşanan depremler sonrasında, AB’nin aday ülke Türkiye’yle dayanışmasını sergilemek, desteğini ve taziyelerini iletmek amacıyla 21-22 Şubat 2023 tarihlerinde Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek.

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Komiser Varhelyi ve Bakan Forssell Ankara’da Bakan Çavuşoğlu ile bir araya gelerek AB’nin deprem bölgesine ilave yardımlarını ve önümüzdeki Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası konferansın düzenlemelerini ele alacak.

 

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#Oliver Varhelyi#Johan Forssell#AB

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