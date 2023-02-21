Alman bakanlar deprem bölgesini ziyaret edecek

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Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner, Bakan Baerbock ile Faeser’in Kahramanmaraş’a giderek deprem bölgelerini ziyaret edeceğini söyledi. Aynı zamnda iki Bakan’ın Pazarcık’ta konteyner kentini de ziyaret edip Sivil Toplum Kuruluşları ve Teknik Yardım Kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecekleri de belirtildi. Bakan Baerbock ve Faeser’in Gaziantep’teki vize ofisini de ziyaret ederek yetkililerden “hızlı vize” talepleriyle ilgili bilgi almalarının beklendiği de öğrenildi.