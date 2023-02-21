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Alman bakanlar deprem bölgesini ziyaret edecek

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#Almanya#Annalena Baerbock#Nancy Faeser
Alman bakanlar deprem bölgesini ziyaret edecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 07:00

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser’in bugün Türkiye’ye dayanışma ziyareti yapacağı açıklandı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner, Bakan Baerbock ile Faeser’in Kahramanmaraş’a giderek deprem bölgelerini ziyaret edeceğini söyledi. Aynı zamnda iki Bakan’ın Pazarcık’ta konteyner kentini de ziyaret edip Sivil Toplum Kuruluşları ve Teknik Yardım Kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecekleri de belirtildi. Bakan Baerbock ve Faeser’in Gaziantep’teki vize ofisini de ziyaret ederek yetkililerden “hızlı vize” talepleriyle ilgili bilgi almalarının beklendiği de öğrenildi. 

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#Almanya#Annalena Baerbock#Nancy Faeser

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