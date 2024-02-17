8’inci Yargı Paketi Meclis’te

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- Yeni düzenlemeyle adli para cezasının günlük 30 lira olan alt sınırı 100, üst sınırı 500 liraya çıkarılacak. Makul sürenin aşıldığı yargı süreçlerinde tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi (AYM) yerine doğrudan Adalet Bakanlığı’ndaki komisyonlara yapılacak.

- Hükümlülere otomatik vasi tayin edilmeyecek. Hükümlülere gerek görülürse kendi istekleriyle vasi atanacak.

- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulaması yeniden düzenleniyor. Sanığın kabul etmemesi durumunda HAGB kararı verilemeyecek. Ayrıca karara karşı temyiz yoluna gidilebilecek. Böylelikle, “lekelenmeme hakkı” kullanılabilecek.

- Kişisel veriler, Koruma Yasası’ndaki şartların varlığı ve aktarımın yapılacağı ülke, uluslararası kuruluş veya ülke içerisindeki sektörler hakkında yeterlilik kararı bulunması halinde yurtdışına aktarılabilecek. Özel nitelikli veriler, ancak kişinin açık rızasının bulunması halinde işlenebilecek.

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- 100 ila 500 lira arasında uygulanacak adli para cezası, 1 Haziran 2024’ten sonra işlenecek suçlara uygulanacak.

- Silahlı bir örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme eylemi ayrı suç kabul edilecek. Bu suçu işleyenler hem müstakil eyleminden hem de örgüt suç işleme eyleminden ayrı ayrı ceza alacak.

AYM YOLU AÇIK

YASA teklifini açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, şunları söyledi: “Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan tazminat komisyonuna yeni görevler vererek yeni bir hüviyete kavuşturmuş oluyoruz. Manevi tazminat talepleri AYM yerine bu komisyona yapılacak. AYM, yargılama süresinin uzamasına dair konularda birinci başvuru mercii olmak istemediğini zaten söylüyor. Bu karardan sonra yine AYM’ye bireysel başvuru hakkını kullanmak mümkün olacak.(Can Atalay’ın dosyası) o tamamen yeniden yargılamanın konusu.”