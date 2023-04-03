89 kişiye mezar olan Galeria İş Merkezinden 12 bin ton moloz çıkartıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da, 1'i boş 7 bina yıkıldı. Depremde 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Merkez Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, depremden etkilenerek yıkıldı. Burada 89 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

'20 GÜNDE BİTER'

Geride kalan 3 blok kontrollü yıkılırken çökme yaşandı. Yıkılan sitede, enkaz kaldırma ve demir toplama çalışmaları başlatıldı. O çalışmalar depremin ilk gününden beri aşamalı olarak devam ederken, şimdiye kadar yaklaşık 12 bin ton moloz kaldırıldı. Alandaki çalışmalar başta ziynet eşya olmak üzere değerli bir şey çıkmasına karşın titizlikle sürerken, yaklaşık 20 günde moloz ayrıştırma ve kaldırma işlemlerinin biteceği bilgisi paylaşıldı.

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ÇIKAN ZİYNET EŞYALAR TUTANAK İLE TESLİM EDİLİYOR

SMC Yıkım Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, Diyarbakır’da organizasyonun iyi olduğunu; emniyet, belediye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD gibi kurumlarla birlikte ekip olarak ilk günden beri burada olduklarını söyledi.

İlk günden beri çalışmaların çok güzel bir şekilde devam ettiğini ifade eden Çubuk, "Depremden dolayı hasarlı binalar vardı, yıkılan vardı. Yıkılmayan, ağır hasarlıları da biz yıktık. Burada değerli eşyalar var, ziynet eşyalar var. Çıkan kasalar, para, cüzdan, ev eşyası olsun emniyet 7/24 burada; bunları tutanak şeklinde emniyetimize teslim ediyoruz" dedi.

'ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR'

Belediyenin döküm sahalarına yaklaşık 12 bin ton moloz atıldığını belirten Çubuk, "Buradan çıkarılan demirler de geri dönüşüm fabrikasına gidiyor. İlk günden beri buradayız, çalışmalar titizlikle devam ediyor. Burası Diyar Galeria İş Merkezi, yavaş bir şekilde ilerliyoruz. Sebebi de şudur. Çıkacak herhangi ziynet eşyayı emniyete teslim etmek için titizlikle çalışıyoruz. Yaklaşık 15-20 gün sürer" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, geçtiğimiz gün Galeria İş Merkezi enkazında bulunan ve yaklaşık 500 bin lira değerine olan altınlar tutanak tutularak sahibine teslim edildi.