Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi bir dokunuşla yıkıldı

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Diyar Galeria İş Merkezi#Yıkım
89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi bir dokunuşla yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 18:33

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nde 89 kişi hayatını kaybetmişti. Dört bloktan oluşan yapının tamamı bugün bir dokunuşla yıkıldı.

Haberin Devamı

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Galeria İş Merkezi yıkıldı ve enkazı altından 89 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Ağır hasar gören yapı dört bloktan oluşurken, 3 bloku tamamen yıkımı yapılmıştı.

89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi bir dokunuşla yıkıldı

Galeria'nın kalan tek blokunun yıkılması için çalışmalar devam ederken, enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyordu. İş merkezinin dördüncü bloku ise 2-3 noktada kolonların kesilmesiyle tek dokunuşta çöktü. Yapının çökmesi esnasında fırlayan taş ve demir parçaları bitişiğindeki iş merkezinin camlarının kırılmasına neden oldu.

89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi bir dokunuşla yıkıldı


Öte yandan, 89 kişinin yaşamını yitirdiği Diyar Galeria İş Merkezi ve bloklarına ait soruşturma çerçevesinde “yapım kusurları ve kolon kesme” iddialarına ilişkin aralarında müteahhitlerin ve işletmecilerin de bulunduğu 11 zanlı “olası kastla öldürmek” suçundan tutuklandı, 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Gözden KaçmasınSon dakika... Boluda 4.8 büyüklüğünde deprem Düzce, İstanbul ve Ankaradan hissedildiSon dakika... Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Düzce, İstanbul ve Ankara'dan hissedildiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınSelde sürüklenirken elini uzatıp yardım istemişti Sel sularından mucize kurtuluşu anlattıSelde sürüklenirken elini uzatıp yardım istemişti! Sel sularından mucize kurtuluşu anlattıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Diyar Galeria İş Merkezi#Yıkım

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Boluda 4.8 büyüklüğünde deprem Düzce, İstanbul ve Ankaradan hissedildi

Son dakika... Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Düzce, İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

#Deprem
Meme kanseri aşısı ilk insan denemelerini geçti Neleri değiştirecek Düşüncesi bile heyecanlandırıyor

Meme kanseri aşısı ilk insan denemelerini geçti! Neleri değiştirecek? 'Düşüncesi bile heyecanlandırıyor'

#Sağlık
Avrupa’nın futbol devlerinin itibar etmediği sistem: Play-off Ligimizde uygulanırsa neleri değiştirir ‘Önce iyi pazarlamaya ihtiyacımız var’

Avrupa’nın futbol devlerinin itibar etmediği sistem: Play-off! Ligimizde uygulanırsa neleri değiştirir? ‘Önce iyi pazarlamaya ihtiyacımız var’

#Süper Lig