89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi bir dokunuşla yıkıldı

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Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Galeria İş Merkezi yıkıldı ve enkazı altından 89 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Ağır hasar gören yapı dört bloktan oluşurken, 3 bloku tamamen yıkımı yapılmıştı.

Galeria'nın kalan tek blokunun yıkılması için çalışmalar devam ederken, enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyordu. İş merkezinin dördüncü bloku ise 2-3 noktada kolonların kesilmesiyle tek dokunuşta çöktü. Yapının çökmesi esnasında fırlayan taş ve demir parçaları bitişiğindeki iş merkezinin camlarının kırılmasına neden oldu.

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