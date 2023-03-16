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Son dakika... Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Düzce, İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

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#Deprem#AFAD#Bolu
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 14:02

AFAD'ın verilerine göre saat 13.55'te merkez üssü Bolu olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Ankara ve Düzce'den de hissedildi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depreme ilişkin mesaj paylaştı.

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AFAD'dan yapılan açıklamada "Bolu ilimizde saat 13.55’te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi. Depremin derinliği 8.13 kilometre olarak açıklandı.

Son dakika... Boluda 4.8 büyüklüğünde deprem Düzce, İstanbul ve Ankaradan hissedildi

İSTANBUL, ANKARA VE DÜZCE'DEN DE HİSSEDİLDİ

Bolu'daki deprem İstanbul, Ankara ve Düzce'den de hissedildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depreme ilişkin mesajlar paylaştı.

AFAD BAŞKANI SEZER: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" mesajını paylaştı.

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PROF. DR. ERSOY: İZLENMESİ GEREKEN BİR DEPREM

CNN TÜRK Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi...

1999'da art arda 2 tane deprem olmuştu. Bir tanesi Kocaeli, diğeri Düzce depremi olmuştu. Düzce depreminin yaratan fayın Doğu'daki ucu Bolu Dağı'na kadar gelmişti. Bizim bilgilerimiz şunu söyler: Bir bölgede deprem olmuşsa depremi yaratan fay boyunca deprem olursa uzun süre deprem olmaz. Bugün 4.8 büyüklüğündeki deprem Düzce depreminin Doğu'sunda olduğu için izlememiz gerekiyor. 4.8 önemli izlenmesi gereken bir deprem olarak duruyor.

Büyük deprem olmadan öncü depremi bilme şansımız yok, fakat olduğu yer açısından bir değerlendirme yaptığımız zaten. 4.6, 4.8 büyüklüğündeki depremler geçtiğimiz yıllar içerisinde oldu. O zaman da aynı şeyi söyledik. Büyük bir deprem beklentisi değil demiştik. Şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar.

"ARTÇILAR 1-2 GÜN SÜREBİLİR"

Ortalama bir derinlik. Sığ sayılabilir. İSTANBUL'dan da hissedildi deniliyor. Sığ olmasının geniş bir çevrede hissedilmesinde büyük bir önemi var. 4.7'nin altında artçılar beklenmekte. 1-2 gün sürebilir.

Elbette yıkıcı bir deprem değildir ama hissedilebilir bir deprem. Bunu binalarda hisseden vatandaşların korkması normaldir.
Ardından büyük bir bekliyoruz demek değil bu ama alışkanlık olarak 4.5 üzerindeki depremlerde sokağa çıkıp hava almayı gerçekleştiririm.

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44 yada 43 depremi var. Adapazarı depremi var. Onun dışında elbette depremler oluyor. Geçtiğimiz aylarda 6 büyüklüğünde deprem olmuştu Düzce'de. Maraş depreminin olduğu yerlere uzak kalabilir ama ülkemizde son aylarda ciddi bir aktivite var. Maraş depremi kendi fay hattı üzerinde değil komşu ülkelerdeki fay zonlarını da rahatsız etti. Doğu Anadolu fay üzerinde değil, onlardan uzak yerlerde bu huzursuzluk. Mutlaka büyük bir deprem gelecektir anlamı yoktur. Malatya'da Kayseri'de olsun olan depremler çok küçük depremler değil. 4.8 büyüklüğünü de küçümsememeyiz.

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#Deprem#AFAD#Bolu

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