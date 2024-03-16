85 milyonu samimiyetle bağrımıza basıyoruz

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Erdoğan özetle şunları söyledi:

ATTIĞIMIZ HER ADIM ENGELLENDİ

- “Doğu batı, kuzey, güney demeden 81 vilayetin her köşesini dolaşıyoruz. Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrımıza basıyoruz.

- Attığımız her adım ya CHP tarafından ya da bölücü örgüt tarafından sabote edildi.

- CHP ve ortakları bunu sokaklarımızı karıştırarak, vesayetçileri kışkırtarak, yasakların geri gelmesi için mahkeme önlerinde nöbet tutarak yaptı. Bölücü örgüt ise terör eylemleri ile vatan evlatlarını kalleşçe katlederek aynı amaca hizmet etti.

- Sizlerden 31 Mart’ta iradenizi kendilerinin tapulu mülkü görenlere esaslı bir ders vermenizi bekliyorum.

21 YILDA 72 MİLYARLIK YATIRIM

- Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne aktarmak yerine sizin için kullanacak adaylar belirledik.

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- Ülkenin her bir köşesine hizmet götürmek için mücadele ettik. Hakkâri’ye 21 yılda yaklaşık 72 milyar lira yatırım yaptık.

- Yüksekova’dan buraya araçlarınızla rahatlıkla gidiyorsunuz. 20 yıl önce böyle bir imkân var mıydı? İnşallah tünellerle bu yollarımızı daha güzel bir hale getireceğiz.

- Eğitimde 2 bin 21 adet yeni derslik kazandırdık. Hakkâri Üniversitesi’ni kurduk. 1476 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları yaptık.

- İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6 milyar tutarında kaynak aktardık.

- 220 yataklı Hakkâri ve 150 yataklı Yüksekova devlet hastaneleriyle birlikte 37 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık.

- Toplu konutta Hakkâri’de 4 bin 935 konut projesini hayata geçirdik.

DEPREME HAZIRLAMAK İSTİYORUZ

- Deprem meselesinin ne kadar önemli ve acil bir konu olduğunu 6 Şubat’ta hep birlikte bir kez daha gördük. Hükümet ve belediye ele ele vererek Hakkâri’yi bir an önce depreme hazırlamak istiyoruz.

2 BİN KARDEŞİMİZE İSTİHDAM

- 2002 yılına kadar Hakkâri’ye sadece bir kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz tam 97 kilometre bölünmüş yol yaptık. Yüksekova yolundaki 3 bin 962 kilometrelik Yeni Köprü 1 Tüneli’ni bu sene tamamlıyoruz. Yüksekova çevreyolu, Şemdinli Derecik yolu, Üzümlü Hudut Kapısı yolu ve Şemdinli Alay Yolu’nun yapımına devam ediyoruz.

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- Hakkârili çiftçilerimize 9 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik.

- 2 bin kardeşimizi ilimizde istihdam edeceğiz.”