85 milyona hizmetle mükellefiz

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YÜZ AKI OLACAKSINIZ

“108. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu başarıyla tamamlayan 12’si kadın 99 genç arkadaşımızın kura törenini gerçekleştiriyoruz. Yeni kaymakamlarımıza görev yerlerinde ve tüm meslek hayatlarında rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Bu vesileyle Derik Kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk başta olmak üzere görev başında şehit edilen tüm idarecilerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. İlçelerde cumhurbaşkanı adına görev yapan en yüksek devlet memuru kaymakamlardır. Aldığınız yoğun eğitimlerin sizleri bu önemli makama en donanımlı şekilde hazırladığını düşünüyorum. Sevgili genç kardeşim, şunu lütfen akılınızdan çıkarmayın; unvanlarımız ayrı olsa da hepimiz aziz milletimizin birer hizmetkârıyız. Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya gidiyoruz. Bunu böyle bileceğiz. Yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla devlet gücünün her bir unsurunun asli görevi budur. Bu noktada devletin tepesi ile kaymakam arasında hiçbir fark yoktur. Her birimiz 85 milyonun tamamına hizmet etmekle mükellefiz.

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TÜRKİYE YÜZYILI’NA KİMSE SET VURAMAZ

Bu sene bin yıllık vatan topraklarında kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümüdür. Yeni bir başlangıcı temsil eden bir önemli tarihi her açıdan manasına uygun şekilde kutluyoruz. Kutlayacağız. Bu yıl yaptığımız her etkinlikte 100. yıl coşkusunu ilmek ilmek ördük. Yıl sonuna kadar tertipleyeceğimiz farklı programlarla Cumhuriyetimizin 100. yılında maziden atiye kurduğumuz köprüyü daha da kuvvetlendireceğiz. Milletimizin asırlık hayallerinin sembolü olan Türkiye Yüzyılı’nı sizlerin de gayretleriyle hayata geçirmekte kararlıyız. Türkiye Yüzyılı’nın inşasına kimse set vuramayacaktır.

TERÖRİST MÜSVEDDESİ

(CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na) Ancak ülkemizin bu kararlılığının birilerinin uykusunu kaçırdığı anlaşılıyor. İşte görüyorsunuz sözde milletvekili ama terörist müsveddesi. Benim kahraman askerime, Mehmetçiğime nasıl laflar atıyor, nasıl hakaretler ediyor. Herhâlde televizyonlarda izlediniz. Bunlara gerekli dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var. Biz ikinci sınıf demokrasiye evet demiyoruz. Birinci sınıf demokrasi. İkinci sınıf hak ve özgürlüklere, ekonomiye mahkûm ve mecbur edenler bizim Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan ciddi manada rahatsızlık duyuyor. Biz adil bir devlet olarak görevimizin gereği neyse bunu sonuna kadar yaptık, yapıyoruz ve yapacağız.”

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YASADIŞI GÖÇLE İLGİLİ SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında “Yabancı düşmanlığı gibi faşist lümpenliğinin toplumda yayılmasına izin vermeyeceğimiz gibi, hudutlarımızın güvenliğini ve ülke içindeki kontrolleri etkinleştirerek, yasa dışı göçle ilgili sorunları da çözeceğiz” mesajı verdi: “İnsani sebeplerle ülkemize kabul ettiğimiz sığınmacıların gönüllü, güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri için yoğun çaba harcıyoruz. Katar’ın finans desteği ile başlattığımız konut projelerimiz tamamlandıkça şimdilik 600 bin civarında olan geri dönenlerin sayısı inanıyorum da daha da artacaktır. Burada çizgimiz ve duruşumuz belidir; ne kaçak göçmene müsaade ederiz ne de fitne tacirlerine izin veririz.”

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TARİHİMİZDE IRKÇILIK AYIBI YOK

Erdoğan ‘sosyal medyada çoğu yalan ve manipülasyon görüntüler üzerinden bir fitne ateşi yakılmak istendiğini’ belirterek şöyle devam etti: “Yurtdışındaki firari FETÖ’cüler ve PKK’lılar başta olmak üzere ülkemizin düşmanı çevrelerin başını çekip, alevlendirdiği bu fitne girişimlerine maalesef içerde kimi siyasiler de destek veriyor. FETÖ’cüler ve PKK’lıların kukla gibi oynattığı bu şahıslar bilerek veya bilmeyerek, ülke ve millet düşmanlarının değirmenine su taşıyor. Yıllardır Avrupa’daki gurbetçilerimize reva görülen aşağılayıcı söylem ve tavırları, ülkemize de sirayet ettirmeye çalışıyorlar. Sokakta, otobüste, okulda, üniversitede, çarşıda, pazarda hayatını sürdüren insanları tahkir ve tahrik eden, hatta işi fiziki saldırıya kadar götüren bazı kendini bilmezlerin olduğunu görüyoruz. Tarihimizin hiçbir döneminde sömürgecilik lekesi olmadığı gibi faşizm ve ırkçılık ayıbı da olmamıştır. Aynı şekilde milletimizi kök, mezhep, meşrep, ideoloji ve benzeri ayrımlarla birbirine düşürme çabaları da daima boşa çıkmıştır. Milletimizin en önemli özelliği olan bu hasetlerin örselenmesine asla izin veremeyiz. Sosyal medyada örgütlenen üç-beş şarlatanın milletimizi birbirine düşürerek ülkemizi yangın yerine çevirme çabalarını bunların başlarına çalacağız. Bu tür girişimlere devletimizden önce şefkati, merhameti, vakarı ve hoşgörüsüyle bilinen aziz milletimizin rıza göstermeyeceğine inanıyorum.”

UYKUM 5 SAAT

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Kaymakamlara “Kaymakamın mesaisi olmaz, gecesi gündüzü olmaz, tatili, hafta sonu olmaz. Sabah 9 gibi işe başlayıp, akşam 5-6 civarında gibi kapısını çekip çıkan kişiden de yönetici zaten hiç olmaz” diye seslenen Erdoğan kendisinden de örnek verdi: “Sizlerden günün 24 saati, haftanın 7 günü koşturacak bir tempo ve motivasyonla işinize sarılmanızı bekliyoruz. Ben Cumhurbaşkanı olarak öyle çalışıyorum. Uykum 5 saat, bilemediniz 6 saat. Gece eve gidişlerim 12, bazen 1, bazen 2... Böyle çalışıyorum. Aksi takdirde bu iş, bu devlet yürümez.”