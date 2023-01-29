81 ile hastane sınıfı

Haberin Devamı

Sağlık problemleri nedeniyle hastanelerde yatarak tedavi gören öğrenciler ile uzun süre tedavi görüp evde eğitim alan öğrencilerin hayattan kopmamaları ve eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için öğretmenlerin büyük fedakârlık gösterdiğini ifade den Özer, bugün itibarıyla 22 ilde 51 hastane sınıfında bin 500 öğrencinin eğitimlerine devam ettiğini kaydetti.Bu sınıfların her birinde iki sınıf öğretmeninin görev aldığını belirten Özer, ihtiyaç doğrultusunda diğer alanlardan da öğretmen görevlendirilmesi yapıldığını söyledi. Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşacağı belgelendirilen öğrencilere ders yılı içinde evde de eğitim hizmeti verildiğini ifade etti.

Haberin Devamı

11 BİN ÖĞRENCİYE EVDE EĞİTİM

Bakan Özer; “Ülkemizde bugün itibarıyla 11 bin 22 öğrencimiz evde eğitim hizmetinden yararlanıyor. Dolayısıyla hastanede ya da evde eğitim alan öğrencilerimize bugün itibarıyla 12 bin 3 öğretmenimiz eğitim hizmeti götürüyor. Evde ya da hastanede tedavi gören özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın ayağına kadar eğitim hizmeti götüren öğretmenlerimize başarı belgesi gönderdik” dedi.