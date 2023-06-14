81 ilde huzur operasyonu: 839 düzensiz göçmen yakalandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde, Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla “Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur 2023/4 Uygulaması” yapıldı.
839 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
2’si yabancı uyruklu olmak üzere 17 organizatör gözaltına alındı, 839 düzensiz göçmen yakalandı. Uygulama sırasında 31’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 776 aranan şahıs tespit edildi, 357’si yabancı uyruklu ve 83’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 440 şahsa idari yaptırım uygulandı.
Uygulama sırasında ayrıca, 2 kamyon-kamyonet, 45 adet mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından uygulamaya ilişkin paylaşımda bulundu. Yerlikaya, paylaşımında "Halkımızın huzur ve güvenliği için vatan aşkıyla çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
HUZURUMUZ İÇİN🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 14, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerimizin sorumluluk bölgelerinde, Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimlerimizle birlikte;
311.034 personel
8.904 ekip ile
6.663 noktada
Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik… pic.twitter.com/9M9zZGUGvD