81 ilde huzur operasyonu: 839 düzensiz göçmen yakalandı

Haberin Devamı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde, Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla “Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur 2023/4 Uygulaması” yapıldı.

Haberin Devamı

Yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 311 bin 034 personel ve 8 bin 904 ekip ile 6 bin 663 noktada, Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur (2023/4) uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada; 5 bin 026 metruk bina, 9 bin 473 umuma açık yer, 404 terminal ve 3 bin 507 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 410 yer kontrol edildi.

839 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI



2’si yabancı uyruklu olmak üzere 17 organizatör gözaltına alındı, 839 düzensiz göçmen yakalandı. Uygulama sırasında 31’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 776 aranan şahıs tespit edildi, 357’si yabancı uyruklu ve 83’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 440 şahsa idari yaptırım uygulandı.



Uygulama sırasında ayrıca, 2 kamyon-kamyonet, 45 adet mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından uygulamaya ilişkin paylaşımda bulundu. Yerlikaya, paylaşımında "Halkımızın huzur ve güvenliği için vatan aşkıyla çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.