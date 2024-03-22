8 milyon Euro’luk vurgun yapmıştı! Yasemin neden teslim oldu

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Almanya’nın Bremen kentinde 2021 yılında çalıştığı nakit para transfer şirketinden yaklaşık 8.2 milyon Euro (283 milyon TL) çalarak kayıplara karışan ve daha sonra Türkiye’de olduğu öğrenilen Yasemin Gündoğan’ın sürpriz bir şekilde teslim olması gündem oldu. Yasemin Gündoğan, önceki gün Bremen Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alınarak hâkim karşısına çıkartıldı ve tutuklandı. Tutuklamanın ardından Gündoğan’ın neden teslim olduğuyla alakalı spekülasyonlar da arttı.

SAVUNMASIZ VE KAÇIRILABİLİRDİ

İhtimallerden birine göre, Yasemin Gündoğan kendini güvende hissetmediği için teslim oldu. Soygunun hemen ardından Bild gazetesine konuşan Villingen-Schwenningen’deki polis psikoloğu Profesör Adolf Gallwitz, Yasemin’in kaybolmasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı: “Bu kadar büyük bir meblağ çok sayıda suçluyu cezbeder. Dünyanın herhangi bir yerinde üçüncü ya da dördüncü sınıf suçlular bile onun izini sürebilir. Şantaja karşı savunmasız ve kaçırılabilir.”





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SÜREKLİ KAÇMAKTAN YORULMUŞ OLABİLİR

Kriminolog Axel Petermann da şu görüşü paylaşmıştı: “Bir kişinin işlediği suçtan sonra neden teslim olduğuyla ilgili birçok neden var. Bunlardan biri, kişinin bütün parayı harcayıp başka çıkış yolu bulamaması olabilir. Belki de başka birileri sakladığı yeri öğrendi ve o da başına bir şey gelebilir diye korkmaya başladı.” Petermann sözlerinin devamında, “Ancak kişinin vicdani olarak rahatsız olması ve pişmanlık duyması da geri dönme ihtimallerinden biri olabilir. Sürekli kaçak olmak çok stresli bir durum” değerlendirmesinde bulundu.