8 milyon 890 bin liralık arsa vurgunu: Kaporayı verip parasını ödemeden ortadan kayboldular

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F.Ç. Çatalca'daki arsasını satışa çıkardı. Çevresine arsasını satmak istediğini söyleyen F.Ç. ile arsayı almak isteyen H.Ö.T., M.A. ve C.B. isimli 3 kişi iletişime geçti. Taraflar satış için 9 milyon liraya anlaştı. F.Ç., 3 kişiden 110 bin lira kapora aldı. Şüpheliler F.Ç.’ye kalan parayı satış gerçekleştikten sonra ödeyeceklerini söyledi. Sözkonusu kapora miktarı hesabına yatan F.Ç. ise H.Ö.T., M.A. ve C.B.’ye güvenerek şüphelenmedi. F.Ç. 16 Şubat’ta tapu dairesine giderek devir işlemlerini gerçekleştirdi. F.Ç., devir işlemleri sırasında kendisine 'Paranızı aldınız mı?' diye soran görevli memura da 'Evet aldım' yanıtını verdi.

Satışın yapıldığı anlar ise, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde Tapu Müdürlüğü'nde şüphelilerin F.Ç. ile satışı gerçekleştirdiği anlar yer alıyor.

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SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Satış işlemlerinin ardından tapuyu alan 3 şüpheli, F.Ç.’nin parasını ödemeden ortadan kayboldu. Dolandırıldığını fark eden F.Ç. ise, polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda tapu müdürlüğüyle iletişime geçen polis, şüphelilerin 110 bin liraya F.Ç.'den satın aldıkları arsayı satmak için randevu aldıklarını belirledi.

Bunun üzerine Tapu Müdürlüğüyle koordineli çalışan polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak şüphelileri beklemeye başladı. 3 şüpheli, arsanın satışı için Tapu Müdürlüğü'ne geldiği sırada suçüstü yakalandı.

SERBEST KALDILAR

Zanlıların üzerinde 296 bin 100 lira nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B. ve M.A. serbest bırakılırken H.Ö.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şüphelilerin F.Ç. ile tapu müdürlüğünde şüphelilere satışı gerçekleştirdiği anlar yer aldı.