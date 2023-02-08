8 bini aşkın kurtuluş tesellisi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da 48 saat süreyle, görevli araçlar dışındaki araçların girişinin durdurulduğunu açıkladı. Oktay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Deprem bölgesinde enkazdan kurtarılanların sayısı 8 bini geçti. Buradaki çok yoğun kış şartları özellikle tipinin de yoğun olduğu bölgede yolların kapanması, bir taraftan afetle mücadele ederken diğer taraftan da hava şartlarıyla mücadele etmemizi beraberinde getirdi. Özelikle hava araçlarını kullanamamıştık. Bu gece itibarıyla tüm havaalanları açıldı.

ADIYAMAN, HATAY VE MARAŞ’A HAVADAN SEVK

Toplam 16 bin 139 arama kurtarma ekibi sahada. Uluslararası alanda olsun, gelecek olan ekipler, yerelden gelecek bazı ekipleri de sahaya sevk ediyor olacağız. Özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş özelinde ekiplerimizi havadan sevk etmeye devam ediyoruz. Tüm bakanlıklarımız ve birimlerimizden 60 bin 218 kişi fiilen sahada görevlendirilmiş, çalışıyor. Türkiye’den bin 500’e yakın ilave arama kurtarma ekibini sevk ediyor olacağız.

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TSK FİİLEN SAHADA

Konya ve Kayseri’de kapanan yollar açılmış durumda. Nur Dağı’ndaki bölgede ulaşıma açılmış durumda. Bizim bu yolları açık tutmamız son derece önemli. İşi olmayan vatandaşların bu yolları kullanmamaları yönünde özellikle ikaz etmek istiyoruz ve rica ediyoruz. Dolayısıyla bu bölgelerde Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da 48 saat itibarıyla görevli araçlar dışındaki araçların girişini durdurmuş durumdayız. Sosyal medya üzerinden afeti yönetmeye kalkarsak faydadan çok zarar görürüz.

Silahlı Kuvvetlerimizin personeli fiilen sahada. Jandarma, TSK arama kurtarma ekipleri burada, UMKE burada, gönüllüler burada. Sahada 750 civarı vinç bulunmakta. Toplam 4 bin 794 araç sahada.



Silahlı Kuvvetlerimizin hava gücü kullanılmakta ve ihtiyaca binaen de zaten kullanılacaktır. Orada bir sınır söz konusu değil. ”

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ETKİ ALANI ÇOK BÜYÜK

Kahramanmaraş’ta pazar gecesi ve pazartesi günü meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Can kaybı 6 bini bulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Son 100 yılın en güçlü sarsıntıları’ sonrası milli yas ilan edildiğini duyurdu. Türkiye’de bayraklar yarıya indirildi.

- Bölgeye yurdun dört bir yanından da kurtarma ekipleri sevk edildi. Başkent Ankara ve depremin etkilediği illerde kriz merkezleri oluşturuldu. Bakanlar bölgeye gitti.

- Deprem bölgesinde görevlendirilen arama ve kurtarma personel sayısının 60 bini aştığı, yaklaşık 750’si vinç olmak üzere iş makinesi sayısının da 4 bin 500’e yaklaştığı kaydedildi.

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- Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 65 ülkeden yardım için gelen 2 bin 769 personelin afet bölgesine sevk edildiği belirtildi.

- Bölgeye ayrıca 65 bin kadar çadır ve çadır içi malzeme, 102 bin yatak, 300 binin üzerinde battaniye ve diğer ısıtıcı türü malzemeler gönderildi.

- Dün öğle saatlerine kadar en büyüğü 5.5 olmak üzere toplam 320’ye yakın artçı sarsıntı oldu.

ETKİ ALANI ÇOK BÜYÜK

- AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremin etki alanının yaklaşık 110 bin kilometrekare olduğunu belirterek, “Ülkenin yüz ölçümünün yaklaşık 7’de 1’ine karşılık gelen bir alanda bu depremin etkilerini hep birlikte yaşıyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerini ve iyileştirme faaliyetlerini yürütüyor” diye konuştu. (DHA- İHA)