8.5 saatlik rekor Kabine Toplantısı

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İSTİKRAR ARTIK KURUMSALLAŞTI

“8.5 saat süren bir kabine toplantısı oldu. 28 Mayıs seçimlerinin üzerinden daha 10 gün bile geçmeden, yürütme organındaki tüm görevlendirmeleri süratle tamamladık. Yeni yönetim modelinin avantajlarını böylece bir kez daha tecrübe ettik. Yaklaşık 1 ay süren seçim belirsizliğinin, sandıkların kapanmasıyla birlikte tamamen geride bırakılması çok önemli bir başarıdır. Ülkemizin 3 Kasım 2002 seçimleriyle elde ettiği siyasi istikrar ortamı yeni sistem sayesinde artık kurumsallaşmıştır. Türk siyasi tarihine baktığımızda başlı başına bu bile büyük bir devrimdir.

HEDEFLERİMİZE DAHA HIZLI KOŞACAĞIZ

Seçim gecesi sonuçların belli olmasıyla, Türkiye’yi kimin yöneteceği sorusunun cevabı da netleşmiştir. Milletimiz 14 ve 28 Mayıs’ta iki kez ortaya koyduğu iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddetmiştir. Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle karşılamamızın faydalarını inşallah zamanla daha iyi göreceğiz. Bundan sonra hedeflerimize daha hızlı koşacağız. Bölgemizin barış ve istikrarına daha etkin bir şekilde katkıda bulunacağız. Demokrasi, hak ve özgürlükler alanındaki reformlarımıza daha sıkı sahip çıkacağız. Türkiye Yüzyılımızı inşa ederek, ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıma vizyonumuzu daha hızlı gerçeğe dönüştüreceğiz.

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MUHALEFET HEZİMETİN ŞOKUNDAN ÇIKAMADI

Siyasette güven ve istikrar, ekonomiden diplomasiye her alanda başarının anahtarıdır. Türkiye’yi sadece prangalarından kurtarmadık, aynı zamanda gücünü tam kapasite kullanabileceği bir iklime kavuşturduk. Yıllarca hak etmedikleri gücü kullananlar da her fırsatta yeni sistemden duydukları rahatsızlığı ortaya koyuyorlar. Muhalefetin de hakikatleri görmesini ve kabullenmesini temenni ediyoruz. Muhalefetin seçim atmosferinden ve uğradığı ağır hezimetin şokundan hâlâ çıkamadığını görüyoruz. Son bir aydır, sırf oy tercihinden dolayı hakarete uğramadık toplum kesimi bırakmadılar. AK Parti’nin, özellikle kırsal kesimin oylarıyla bu seçimi kazandığını iddia edecek kadar sefil hale geldiler. 28 Mayıs’ın öfkesini de kırsaldaki vatandaşlarımıza yüklediler. Köylülerimize yönelik hakaretleri biz kabul etmiyoruz.

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ÜLKEMİZİ MEVCUT ANAYASADAN HEP BİRLİKTE KURTARALIM

Türkiye Yüzyılı'nın inşasına yapılacak her türlü katkıyı hüsnüniyetle değerlendirmeye varız. Ülkemizi darbe mahsulü mevcut anayasasından hep birlikte kurtaralım istiyoruz. Demokrasimiz ayağına vurulacak son zinciri de kıracak güce ulaşmıştır. İnşallah görev süremiz boyunca, Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarımızla birlikte Türkiye’yi sivil bir anayasayla buluşturmak için çalışacağız."

DEPREM BÖLGESİNE YENİ SANAYİ SAHALARI

“Deprem bölgesindeki 11 ilimizin alt yapısı ve üst yapısıyla yeniden ayağa kaldırılması birinci önceliğimizdir. Tüm bakanlıklarımızın depremden etkilenen şehirlerimizde yürüttüğü çalışmalardan gelinen son durumu görüştük. Bugüne kadar afetzedelerimize yaptığımız nakdi yardımların toplam tutarı 61 milyar lirayı buluyor. Deprem konutlarının inşasını hızlandıracak farklı alternatifler üzerinde mütalaalarımız sürüyor. Depremde zarar gören OSB’ler, sanayi siteleri ve fabrikaların hasar tespit taramalarını zaten tamamlamıştık. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Yayınladığımız kararnameyle 2 bin 430 hektarlık alanda 11 yeri daha sanayi sahası olarak ilan ediyoruz. Depremin ardından ilan ettiğimiz sanayi alanı sayısını 18’e yükseltiyoruz.”

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ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

"Ülkemize 10 yıllar boyunca hizmet etmiş, bu uğurda saçlarını ağartmış emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayı engelli, engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1.4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı'ndan önce sevindiriyoruz. Asgari Ücret Komisyonumuz görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı bir zeminde ilerliyor. Memur maaş artış oranlarıyla ilgili Meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Grubumuzun Meclis’in takdirine sunacağı ilk hususlardan biri bu olacaktır."

CEVDET YILMAZ’I GÖREVLENDİRDİ

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin cenaze törenine katılmak üzere İtalya’ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıda yer almadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı “Hükümet Programı”nı hazırlamak üzere görevlendirdiğini belirtti.