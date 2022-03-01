77 bin 840 TL dolandırılmaktan trafik polisinin sayesinde kurtuldu

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Alınan bilgiye göre; Bilecik'te trafik ekipleri Bankalar mevkiinde bir şahıstan şüphelenmesi üzerine 'Telefon yoluyla dolandırmaya çalışan yaşlı bir erkek şahıs olduğunu' anons etti.

Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü yönlendirilirken, H.A. isimli kadın, ATM'den 77 bin 840 TL'yi yatırmak üzereyken bulundu. Hemen işlemi iptal eden ekipleri H.A.'yı dolandırılmaktan korudu.

Öte yandan şahsın bu parayı temin etmek için kent merkezinde bir kuyumcudan 9 adet ata altın, 2 adet bilezik, 1 çift altın küpe, 1 adet gram altın bozdurduğu belirlendi. Ekipler parayı kuyumcuya geri vererek, şahsın altınlarını alarak geri verdi.

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