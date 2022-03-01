Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

77 bin 840 TL dolandırılmaktan trafik polisinin sayesinde kurtuldu

#Bilecik#Telefon Dolandırıcılığı#Trafik Polisi
77 bin 840 TL dolandırılmaktan trafik polisinin sayesinde kurtuldu

Bilecik'te H.A. isimli kadın, dolandırılmaktan trafik polisinin dikkati sayesinde kurtuldu.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre; Bilecik'te trafik ekipleri Bankalar mevkiinde bir şahıstan şüphelenmesi üzerine 'Telefon yoluyla dolandırmaya çalışan yaşlı bir erkek şahıs olduğunu' anons etti.

Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü yönlendirilirken, H.A. isimli kadın, ATM'den 77 bin 840 TL'yi yatırmak üzereyken bulundu. Hemen işlemi iptal eden ekipleri H.A.'yı dolandırılmaktan korudu.

Öte yandan şahsın bu parayı temin etmek için kent merkezinde bir kuyumcudan 9 adet ata altın, 2 adet bilezik, 1 çift altın küpe, 1 adet gram altın bozdurduğu belirlendi. Ekipler parayı kuyumcuya geri vererek, şahsın altınlarını alarak geri verdi.

Gözden Kaçmasın

Putinin kızının vaftiz babası Sergei Roldugin AB yaptırım listesindePutin'in kızının vaftiz babası Sergei Roldugin AB yaptırım listesindeHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Harkivde yönetim binası böyle vurulduHarkiv'de yönetim binası böyle vurulduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bilecik#Telefon Dolandırıcılığı#Trafik Polisi

BAKMADAN GEÇME!

Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah
Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah
Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya