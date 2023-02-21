71 ilde okullar açıldı: İlk ders deprem

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20 Ocak’ta başlayan yarıyıl tatilinin sona ereceği 6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 71 ilde eğitime 2 hafta ara verilmişti. Deprem bölgesidışındaki 71 ilde dün yeniden ders başı yapıldı. Tüm kademe okullarda ilk dersin konusu ise deprem oldu. Öğretmenler, öğrencilerine depremi anlattı.

DOĞA OLAYI OLDUĞU ANLATILDI

İstanbul Şehit Ömer Cankatar İlkokulu Müdürü Ömer Çiçek de öğrencilere, depremin engellenemeyeceğini ama depreme hazırlıklı olunabileceğini ifade etti. Deprem bölgesinden okula ikisi birinci, diğeri ikinci sınıf 3 öğrencinin nakil olduğu bilgisini de veren Çiçek, şunları söyledi: “Ülkemizde deprem yaşadık. Şunu öncelikle bilmenizi istiyorum, deprem aynı yağmur gibi bir doğa olayı. Yağmur yağdığında biz nasıl şemsiye alıyorsak, depremde de kendimizi ona göre konumlandırmalıyız. Bu doğa olayını engelleme şansımız yok, o zaman hazırlıklı olacağız.”

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OYUNCAKLARIYLA GELDİLER

İlk ders konusunun deprem olması nedeniyle ilkokul öğrencileri yanlarında oyuncaklarını da getirdi.

‘UYUM’ SÜRECİNE ALINDILAR

Deprem bölgesinden diğer 71 ile nakil olan 74 bin 884 öğrenci, ilk ders öncesinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenleriyle etkinlikler yaptı. Rehber öğretmenler, öğrencilerin uyum süreci hakkında çalışmalara başladı. Bodrum’da eğitime başlayan 1. sınıf öğrencisinin çizdiği ‘ev’ resmi ise herkesi duygulandırdı.

MİNİK KALPLER KIRIK

Okulun ilk günü öğrencilerin yüzlerinde hem sevinç hem hüzün vardı. Bazı ilkokul öğrencileri duygularını şöyle dile getirdi:

- Ceylin Çelik: “İnsanların evi yıkıldı, şu an çadırlarda uyuyorlar. Çok üzgünüm. Onlara evimi açmak isterdim.”

- Sefa Yıldırım: “Hem mutluyum hem de üzgünüm.”

- Çınar Temel: “Okulu çok özledim ama deprem olduğu için mutlu değilim. Okul açıldığı için sevinemiyorum.”

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HASTANE ODALARI DERSLİK OLDU

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman’da yaralanıp Mardin’de tedaviye alınan 6 depremzede çocuk, eğitime hastane odalarında başladı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süt Çocuğu Servisi’nde,6 çocuğun tedavi gördükleri odalar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla okula dönüştürüldü. Adıyaman Yavuz Sultan Selim İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Elif Kübra Toprak (7)gönüllü sınıf öğretmeni İbrahim Halil Akson ile dersbaşı yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Elif Kübra Toprak’ı ilk ders gününde yalnız bırakmadı.

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10 KENTTE ÜÇ AŞAMALI AÇILIŞ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ildeki okulların nasıl açılacağını açıkladı: “Eğitimi sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda başlatacağız. Bu bağlamda 10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. İlk kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve ilçelerde eğitime 1 Mart’ta başlıyoruz. 2’nci kategorideki Gaziantep ve Osmaniye’de eğitime verilen arayı 13 Mart’a uzatıyoruz. 3’üncü kategorideki Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da arayı 27 Mart’a kadar uzatıyoruz.

ÇADIR KENTLERE SINIF

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Depremzede öğrencilerimizin tüm kırtasiye masraflarını Bakanlık olarak biz karşılayacağız. Çadır ve konteyner merkezlerinde anasınıfı, ilkokul ve ortaokul için çadır sınıflar oluşturacağız. Öğrencilerimizin psikososyal sağlamlıklarını desteklemek için çadırlar oluşturduk. Bu çadırların sayısı şu an 377.Ayrıca 10 ilde 8. ve 12’nci sınıflar için ders kitaplarını ve yardımcı kaynakları tekrar bastırdık. Yaklaşık11 milyondan fazla kitap ve yardımcı kaynağı 1 Mart itibarıyla tüm öğrencilerimize ulaştıracağız.“