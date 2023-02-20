71 ilde okullar açılıyor! Dersten önce depremi konuşun

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Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya, uyum sürecinde yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

- İlk karşılaşmada sakince “Büyük bir deprem oldu, yardım çalışmaları devam ediyor, zor zamanlar yaşıyoruz, burada hepiniz güvende, bizimle güvendesiniz” gibi kısa ve öz bir konuşma yapın.

- Depremle ilgili soruları cevapsız bırakmayın, geçiştirmeyin, dikkatlerini dağıtmaya çalışarak konuyu kapatmayın. “Bilmiyorum, inşallah olmaz, boşver bunları, söyleme böyle şeyler” gibi ifadeler kullanmayın.

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- “Siz nasılsınız? Neler hissediyorsunuz?” diye sorarak konuşmalarına yardımcı olun. Nazikçe duygularını anlatmaya yönlendirin.

- Korkunuzu ve üzüntünüzü ifade edin ama kaygılı davranmayın. Çocuklar da üzgün ve kaygılı, bunun normal olduğunu söyleyin, üzüntüsünü ve korkularını dile getirmesine yardım edin.

YAKINLARINI KAYBEDENLERİ KUCAKLAYIN

- Yakınlarını kaybeden çocukları sarıp sarmalayın. Arkadaşlarının da ona destek olmasını sağlayın.

- Derslerde anlattıklarınıza odaklanmaları zaman alabilir. Odaklanmakta zorlanmaları durumunda bunun beklenen bir durum olduğunu anlatın.

- Katı olmayan ancak her zamanki düzeninizde devam edin. Öğrencilerin hem üzgün olup hem de rutinlerini devam ettirebildiklerini deneyimlemelerini sağlayın. Böylece öğrenmenin, odaklanmanın kendilerine iyi geldiğini de görecekler.

- Öğrencileri gözlemleyin. Beklenenden daha korkulu, çok üzgün, dalgın, neşesiz olan çocukları okul psikolojik danışmanına da söyleyin. Dersi takip edemeyen öğrenciler için okul psikolojik danışmanı ile çalışın.

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ÖĞRETMENLER ANLATMALI

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erten Gökçe: “Zaman zaman aileler çocuklarına bu doğal afeti anlatmakta zorlandılar. Okullarımızın açıldığı ilk gün tüm ülkemizde öğretmenlerimiz öğrencileri bilgilendirmeli. Bu sürecin çocukların gelişim düzeyine uygun olarak anlatılması gerekiyor. İlkokul çocuklarına daha soyut, ortaokul öğrencilerine daha bilgilendirici anlatılmalı. Ülkemizde depremin doğal bir olgu, her zaman karşılaşabileceğimiz bir durum olduğu, depremle yaşamayı öğrenmemiz gerektiği ve daha sağlam binalar inşa ederek gelecek nesillerimizi daha güvenli bir biçimde yaşatma arzusu içerisinde olmamız gerektiğini içeren 5-10 dakikalık bir konuşma yaparak derslerine başlamalılar. Sonuç olarak öğrencilerimizin deprem gerçeği hakkında bilinçlendirilmeleri ve rahatlatmaları sağlanmalı.”

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ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE...

DEPREM felaketinin vurduğu illerde, çadır kentlere çocuklar için oyun parkları oluşturuluyor, sinema ve gezici kütüphane kuruluyor. Başka kentlere tahliye edilen çocuklar için de bu illerde etkinlikler gerçekleştiriliyor. Kepez Belediyesi de Antalya’ya getirilerek otellere yerleştirilen depremzede çocuklar için atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. Okul öncesi öğretmenlerin gözetiminde çocuklara, resim, oyun ve el becerilerini geliştirici atölye çalışmaları yapılıyor.

UYGULAMALI DERSLER YÜZ YÜZE

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, uzaktan eğitimle başlayacak bahar yarıyılında, uygulamalı derslerin yüz yüze yapılabileceği belirtildi. Açıklamaya göre; uygulamalı eğitimler tıp, diş hekimliği, veterinerlik, teknoloji ve mühendislik fakültelerinin bazı sınıf düzeyindeki öğrencilerini kapsıyor. Bunun yanı sıra hemşirelik, ebelik, denizcilik gibi uygulamalı meslek yüksekokullarının öğrencilerini de içeriyor. Öğretmenlik uygulaması dersini alan öğrenciler de bu kapsamın içinde yer alıyor. Öğrenciler yüz yüze eğitim ve uygulamalı derslerle ilgili detaylı bilgiyi kayıtlı olduğu üniversiteden edinebilecek. Uzaktan eğitimin nisan ayı sonrasında devam etmesi halinde, uygulamalı dersler üniversiteler tarafından alınacak karar doğrultusunda yaz dönemine ya da bir sonraki eğitim öğretim dönemine ertelenebilecek. Bu dersler üniversitenin alacağı karara göre, uygulamalı proje çalışmalarıyla da tamamlanabilecek. Öğrenciler, zorunlu stajlarını yüz yüze yerine getirebilecek. Bu arada Twitter’dan paylaşım yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Üniversiteleri açın, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın. Ayrıca YÖK’ü uyarıyorum; bu had aşmaktır, gençlerin hayatıyla oynamaktır! Bir sonraki atacağımız adımlar ricanın ötesinde olacaktır. Üniversiteleri açın” ifadelerini kullandı.