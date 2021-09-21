7 yaşındaki Bahar'ın kahreden ölümü! Üzerine baza kapağı düştü...

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Serap Şerife KARA/ AMASYA, (DHA)- Olay, dün Şeyhcui Mahallesi’nde meydana geldi. Okuldan eve gelen Bahar Karadayı, oyuncağını almak için bazanın kapağını açmaya çalıştı. Kapağı yarım açabilen Bahar, üzerine düşmesi sonucu baza ve yatak arasında sıkıştı. Dilek Karadayı, kızını sıkıştığı yerden çıkardı ardından sağlık ekibi çağırdı.

İhbarla eve gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Bahar, ağır yaralı olarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Bahar, hayatını kaybetti.

Bahar Karadayı'nın cenazesi, bugün Şeyhcui Camisi’nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.