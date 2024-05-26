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7 üniversitede rektör ataması

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Rektör#Atama
7 üniversitede rektör ataması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine Prof. Dr. Derviş Karaboğa atanırken, 7 üniversiteye ise rektör ataması yapıldı.

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Alınan karar doğrultusunda, Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Üniversitelerarası Kurul tarafından YÖK üyesi olarak seçildi. Rektör atamalarının yapıldığı 5 üniversitenin başındaki isim aynı kalırken 2 üniversitenin rektörü değişti. Buna göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Prof. Dr. Şükrü Beydemir yerine Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İstanbul Atlas Üniversitesi’nde de rektör vekili olarak görev yapan Prof. Dr. Engin Gülal yerine Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak getirildi.

YENİDEN ATANDILAR

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Galata Üniversitesi’nde Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu yeniden rektör olarak atandı. Başkent Üniversitesi’nde Prof. Dr. Hakan Özkardeş, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan ve İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde Prof. Dr. Mustafa Kara rektör vekili olarak sürdürmekte oldukları görevlerine yeni atamayla rektör olarak devam edecekler.

 

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Rektör#Atama

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