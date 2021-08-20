7 araÃ§tan birinde Ã§Ä±ktÄ±... YÃ¼zlerce araca ceza kesildi

Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekiplerin, Ä°stanbul'daki usulsÃ¼z Ã§akar ve siren kullanan araÃ§lara yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rerken, yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana yapÄ±lan denetimlerde rekor cezalar uygulandÄ±. Ä°l genelinde 01.01.2021-20.08.2021 tarihleri arasÄ±nda Ã§akar-tepe lambalÄ± ve siren tertibatlÄ± araÃ§lar Ã¼zerine yapÄ±lan denetimlerde; toplam 7 bin114 adet araÃ§ kontrol edilirken, bu araÃ§lardan bin 461 adet araca yetkisiz Ã§akar-siren tertibatÄ± bulundurmak ve kullanmaktan bin 339'ar lira para cezasÄ± uygulandÄ±. AyrÄ±ca aynÄ± usulsÃ¼z uygulamalara devam ettiÄŸi tespit edilen 25 araÃ§ ise trafikten men edildi.





Denetlemelerini aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼ren ekipler, AÄŸustos ayÄ± iÃ§erisinde ise toplam 932 araÃ§ kontrol ederken, bu araÃ§lardan Ã§akar kullanan 127 adet Â araca yine yetkisiz Ã§akar-siren tertibatÄ± bulundurmak ve kullanmak ceza uygulandÄ±. Bu denetimlerde 6 adet araÃ§ ise usulsÃ¼z Ã§akar-siren tertibatÄ± kullanmaktan dolayÄ± trafikten 15 gÃ¼n sÃ¼reyle men edildi. Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekiplerin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde de denetimlerini sÃ¼rdÃ¼receÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

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