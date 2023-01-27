6'lı masanın 'Erdoğan aday olamaz' sözlerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan cevap

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un Gece Görüşü'ne yaptığı açıklama şöyle;

Yeni bir düzenleme olarak Anayasa'daki hükümler görev süresinin 5 yıl, seçilme sayısının ise 2 yıl olduğunu belirten hükümlerdi. 101. maddedeki hükümler 6771 sayılı kanunla hem mecliste hem de halk tarafından oylanarak kabul edildi. Değişik hali bir bütün olarak kanunda kaldı. 101 madde bu değişiklikleri de içererek 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girdi. Dolayısıyla değişen 101. maddedeki 2 kez seçilme hakkı aynı şekilde kalmış olsa da bu değişiklikle yeniden yazıldı. 101. maddenin değişik hükümlerinin yeni eski metinleri tekrar eden hükümlerin eski olduğu iddiası geçersizdir. 101. madde bütün hükümleri ile yeni sisteme uygun yeni bir düzenleme olarak yürürlüğe girmiştir. Bunun anlamı yeni sistem ile 2 kez seçilme hakkının kanunun yürürlüğe girdiği günden itibaren geçerli olmasıdır.

Haberin Devamı

Eski siteme göre 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi 101. Maddenin tümden değiştirilen eski haline göre geçekleşti. 101. maddenin yeni hali ise sonra yapılan ve yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için geçerlilik kazandı. Nitekim 6771 sayılı kanunun 18 b hükmü yeni 101. maddenin birlikte yapılacak ilk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte yürürlüğe gireceğini düzenlemiştir. Bilindiği gibi 2014 Cumhurbaşkanı seçimi eski sistemin gereği olarak yapılan tek başına yapılan bir seçimdir. Birlikte seçim ilk kez 24 Haziran 2018 tarihinde olmuştur. Dolayısıyla yeni 101. madde 2018 ve sonrasında yapılacak olan seçimleri kapsar.

Geçmişte yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi yeni 101'in kapsamına girmez. Bir kanunun istisnai olarak geçmişe etkili olabilmesi için kanunda bu konuda açık hüküm olması gerekir. Öte yandan 101. maddenin yürürlüğe giren yeni haline ilişkin geçmişe etkili olacağı yönünde herhangi bir hüküm de yoktur. Buna göre yeniden seçilme hakkı 30 Nisan 2018'den sonraki dönemi kapsamaktadır.