6’dan fazla zayıfı olan sınıfta kalacak

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de dün yayımlandı. Buna göre; ders yılı sonunda her bir dersten 2 dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; yılsonu başarı puanı en az 50 olanlar, başarısız oldukları en fazla 3 dersten sorumlu olarak sınıflarını geçecek. Ancak alt sınıflar dahil toplamda 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar, sınıf tekrarı yapacak. Nakil veya geçişler sebebiyle ortaya çıkan sorumlu dersler, bu sayıya dahil edilmeyecek. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılacak. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilecek. Sonrasında bu öğrenciler mesleki eğitim merkezine, açık öğretim lisesine, mesleki açık öğretim lisesine veya açık öğretim imam hatip lisesine kaydedilebilecek.

Haberin Devamı

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ ZORLAŞTI

Açık liseye geçişlere de kısıtlama getirildi. Bundan böyle yönetmelik kapsamında, istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek. Milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak. Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanların ise veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılacak.

DEVAMSIZLIK DA KALMA NEDENİ

- DEVAMSIZLIK süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, ders puanlarına bakılmaksızın başarısız sayılacak. Durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Özürsüz devamsızlıklar, gün sayısına bağlı olarak sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenecek.

Haberin Devamı

CEP TELEFONU TEDBİRLERİ

- Öğrencilerin, eğitim ortamlarında cep telefonlarını ve diğer bilişim araçlarını, yönetmelikte yer alan hükümler doğrultusunda kullanmalarına yönelik tedbirler de alınacak. Ayrıca yönetmeliğe göre yabancı dil dersinde yazılı sınavla birlikte öğrencinin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisini ölçen uygulama Türk dili ve edebiyatı dersi için de geçerli olacak.