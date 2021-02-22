65 yıl görev yaptığı Fatih Camisi’ne defnedildi

Muhammed Emin Saraç ömrünü hadis ilmine adamıştı. Sayısı yüzleri bulan öğrenci yetiştirdi. Yakalandığı koronavirüs hastalığını atlatamayıp hayatını kaybetti. Muhammed Emin Saraç için dün öğle vakti Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Saraç’ın tabutu öğrencileri tarafından Fatih’teki evinden alınarak Fatih Camisi’ne kadar omuzlarda taşındı. Oğulları Yekta Saraç ve Fatih Saraç da öğrencilere eşlik etti. Muhammed Emin Saraç’ın tabutuna aile yadigarı özel yapım minber örtüsü serildi. Örtünün baş kısmına da Kabe’nin siyah örtüsünden bir parça konuldu. Muhammed Emin Saraç İslam alimi olduğu için tabutunun üzerine sarık yerleştirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç babasının tabutu başında dua etti, gelenlerle tek tek ilgilendi, taziyeleri kabul etti.

CAMİ AVLUSUNDA HATİM

Muhammed Emin Saraç’ın beyaz takkeler giyen talebeleri, cami avlusunda Kuran-ı Kerim okuyup hatim indirdi. Öğrencileri temsilen 6 kişi de cenaze namazında en ön safta yer tutup, hocalarına son görevlerini yerine getirdi. Aralarında Muhammed Emin Saraç’ın torunları da vardı.

CUMHURBAŞKANI ANKARA’DAN GELDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cenaze töreni için Ankara’dan İstanbul’a geldi. Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman, MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan, İYİ Partili TBMM Başkanvekili Lütfü Türkkan, Eski Başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Eski Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç başta olmak üzere siyaset, iş ve eğitim dünyasından çok sayıda isim katıldı.









'KENDİSİNDEN ÇOK İSTİFADE ETTİM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı kısa konuşmada, Muhammed Emin Saraç’ın İslami ilimlerde öncü bir isim olduğunu belirterek, “Muhterem hocamızı imam hatip okulu yıllarından itibaren tanıdım. O günden son dönemdeki yaşadığı sıkıntılara kadar fırsat buldukça ziyaretlerine hep gittim. Bu ziyaretlerimde kendisinden çok ama çok istifade ettim” dedi.

ÖZEL İZİNLE DEFİN

Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından Muhammed Emin Saraç’ın tabutunu ilk omuzlayan isim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan oldu. Fatih Camisi’nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurtiçinden olduğu kadar yurtdışında da yüzlerce talebe yetiştiren Muhammed Emin Saraç verilen özel izinle Fatih Camisi’nin haziresine defnedildi.

KILIÇDAROĞLU ÇELENK GÖNDERDİ

Muhammed Emin Saraç’ın cenazesi için camiye çok sayıda çelenk gönderildi. Çelenkler Fatih Camisi’nin dış duvarını tamamen kapladı. Çelenk gönderenler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.