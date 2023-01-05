63 suçtan sabıkası olan taksicinin 'kartı' tartışma konusu oldu

Haberin Devamı

Kadıköy'de iki kadının bulunduğu cipe, kasıtlı şekilde birkaç kez çarpan taksi şoförü Ramazan Şimşek, 'Şikayetçilere 250 metreden daha fazla yaklaşmamak, her türlü taşıtı kullanmamak ve sürücü belgesini teslim etmek', şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ramazan Şimşek ifadesinde, "Ben kesinlikle çarpma hususunu kabul etmiyorum. Ben çarpıp neden kaçayım. Böyle bir olayda neden durmayayım. Böyle bir olay yaşansaydı durup özür dilerdim" dedi. 35'i 'Otodan hırsızlık' olmak üzere 7 farklı konudan toplam 63 suç kaydı bulunan Şimşek'in nasıl taksi şoförlüğü yaptığı tartışma konusu oldu. İBB'den, 63 suç kaydı bulunan taksi şoförünün kartının askıya alındığı açıklandı. Polis ise, Ramazan Şimşek'in kullandığı taksinin plakasının bir kadın üzerine kayıtlı olduğu ve taksinin çalıştırılmak üzere bir şirkete kiralandığını belirledi. Şimşek'e bin 420, taksi sahibine ise 3 bin 584 lira para cezası kesildi.

Haberin Devamı

Tartışmalara değinen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yetkilisi ise Adem Coşkunyürek ise, “Yetki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde. Toplu ulaşım kartı verebilmesi için Türk Ceza Kanunu'nun yaklaşık 26 maddesinden ceza almış veya suç işlemiş mahkeme kararı varsa, siciline işlendiyse bu vatandaş asla kart alamaz. Kart alamaması demek ticari taksi veya toplu ulaşım araçlarından herhangi birisini kullanamaması demektir. Bu suçlardan özellikle yaralama, darp, adam öldürme, taciz, gasp gibi önemli suçları işleyen kişiler hakkında da hüküm giymişse eğer kesinlikle kartı alamazlar. Kart alamadıkları için hiçbir ticari taksiye resmî olarak oturamazlar. Ancak kaçak çalışıyorsa veya herhangi bir şekilde kayıt dışı çalışıyorsa zaten onun önüne geçmek mümkün değil" dedi.

Denetimlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde olduğu belirten Adem Coşkunyürek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksicilik yapmak için kart başvurusu yapıldığında girilen sistem UYAP ile entegreli. UYAP'ta bu saymış olduğumuz Türk Ceza Kanunu'na göre, işlenmiş 26 suçtan ceza almışsa, sistem otomatikman 'kart veremezsiniz, suçu var çalışamaz' diyor. Dolayısıyla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre, 35. ve 53. maddeden ceza almışsa yine aynı şekilde kart alamıyor. Eğer UYAP'a düşmemişse, diyelim suçu hemen sabitlenmemiş kartını almış ancak daha sonra suçu sabitlenmiş kartını almış ama UYAP'a düştüğü an otomatikman bu kişinin şoför kartını sistem otomatikman iptal ediyor. Böyle bir denetim mekanizması da var" diye konuştu.

Haberin Devamı

"BİZİM ELİMİZDE İMKAN OLSA HEPSİNİ KALDIRSAK ATSAK AMA YETKİ YOK BİZDE"

Coşkunyürek, “Dün haberlerde izlemiş olduğumuz konu tamamen bence kurgu diyebiliriz. Ya da o kişi asla kaydı olmayan birisidir. Eğer varsa sistem onun kartını askıya almıştır, kayıt dışı çalışıyordur. Bundan dolayı belki daha sonra bu suçlar UYAP'a düşmüştür ve kartı askıya alınmıştır, farkında değildir çalışıyordur. Şu son dönemde maalesef her türlü şeyi bekliyoruz. Bizim elimizde imkan olsa hepsini kaldırsak atsak ama yetki yok bizde. Yetki olmayınca da denetim emniyette ve büyükşehir belediyesinde oluyor" diye konuştu.

"KİŞİ SUÇ İŞLİYORSA ÇALIŞMA İZNİ İPTAL EDİLSİN"

7 yıldır taksi şoförlüğü yapan Cemil Öztürk, "Suçları işleyen kişilere verilmesi lazım araçlara verilmemesi lazım. Kişi suç işliyorsa çalışma izni iptal edilsin bu kadar basit. 63 kez affedilirse bu belediyenin yanlışı" dedi. Taksi şoförü Adem Başaran ise "Şoför kaydı alırken sabıka kaydı çıkıyor bu nasıl oluyor. Kaçak çalışma şansı yok çünkü çok çevirme var çevirmelere nasıl denk gelmemiş hayret" dedi.