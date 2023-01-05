Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

63 suçtan sabıkası olan taksicinin 'kartı' tartışma konusu oldu

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Ramazan Şimşek#Taksi
63 suçtan sabıkası olan taksicinin kartı tartışma konusu oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 16:48

Kadıköy'de evlerine dönen 2 kadının içinde bulunduğu cipe kasıtlı şekilde defalarca çarpınca gözaltına alınan ve 63 suçtan sabıkalı taksi sürücüsü Ramazan Şimşek'in 'taksi kullanım kartı' alabilmesi tartışmalara neden oldu. İBB'den, 63 suç kaydı bulunan Şimşek'in taksi kullanabilmesi için gereken kartın askıya alındığı açıklandı. Polis ise, Ramazan Şimşek'in kullandığı taksinin plakasının bir kadın üzerine kayıtlı olduğu ve taksinin çalıştırılmak üzere bir şirkete kiralandığını belirledi. Şimşek'e bin 420, taksi sahibine ise 3 bin 584 lira para cezası kesildi.

Haberin Devamı

Kadıköy'de iki kadının bulunduğu cipe, kasıtlı şekilde birkaç kez çarpan taksi şoförü Ramazan Şimşek, 'Şikayetçilere 250 metreden daha fazla yaklaşmamak, her türlü taşıtı kullanmamak ve sürücü belgesini teslim etmek', şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ramazan Şimşek ifadesinde, "Ben kesinlikle çarpma hususunu kabul etmiyorum. Ben çarpıp neden kaçayım. Böyle bir olayda neden durmayayım. Böyle bir olay yaşansaydı durup özür dilerdim" dedi. 35'i 'Otodan hırsızlık' olmak üzere 7 farklı konudan toplam 63 suç kaydı bulunan Şimşek'in nasıl taksi şoförlüğü yaptığı tartışma konusu oldu. İBB'den, 63 suç kaydı bulunan taksi şoförünün kartının askıya alındığı açıklandı. Polis ise, Ramazan Şimşek'in kullandığı taksinin plakasının bir kadın üzerine kayıtlı olduğu ve taksinin çalıştırılmak üzere bir şirkete kiralandığını belirledi. Şimşek'e bin 420, taksi sahibine ise 3 bin 584 lira para cezası kesildi.

Haberin Devamı

İlgili Haber

Taksici dehşeti Peşlerine takıldı, defalarca bilerek çarptıTaksici dehşeti! Peşlerine takıldı, defalarca bilerek çarptıHaberi görüntüle

Tartışmalara değinen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yetkilisi ise Adem Coşkunyürek ise, “Yetki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde. Toplu ulaşım kartı verebilmesi için Türk Ceza Kanunu'nun yaklaşık 26 maddesinden ceza almış veya suç işlemiş mahkeme kararı varsa, siciline işlendiyse bu vatandaş asla kart alamaz. Kart alamaması demek ticari taksi veya toplu ulaşım araçlarından herhangi birisini kullanamaması demektir. Bu suçlardan özellikle yaralama, darp, adam öldürme, taciz, gasp gibi önemli suçları işleyen kişiler hakkında da hüküm giymişse eğer kesinlikle kartı alamazlar. Kart alamadıkları için hiçbir ticari taksiye resmî olarak oturamazlar. Ancak kaçak çalışıyorsa veya herhangi bir şekilde kayıt dışı çalışıyorsa zaten onun önüne geçmek mümkün değil" dedi.

63 suçtan sabıkası olan taksicinin kartı tartışma konusu oldu

Denetimlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde olduğu belirten Adem Coşkunyürek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksicilik yapmak için kart başvurusu yapıldığında girilen sistem UYAP ile entegreli. UYAP'ta bu saymış olduğumuz Türk Ceza Kanunu'na göre, işlenmiş 26 suçtan ceza almışsa, sistem otomatikman 'kart veremezsiniz, suçu var çalışamaz' diyor. Dolayısıyla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre, 35. ve 53. maddeden ceza almışsa yine aynı şekilde kart alamıyor. Eğer UYAP'a düşmemişse, diyelim suçu hemen sabitlenmemiş kartını almış ancak daha sonra suçu sabitlenmiş kartını almış ama UYAP'a düştüğü an otomatikman bu kişinin şoför kartını sistem otomatikman iptal ediyor. Böyle bir denetim mekanizması da var" diye konuştu.

63 suçtan sabıkası olan taksicinin kartı tartışma konusu oldu

Haberin Devamı

"BİZİM ELİMİZDE İMKAN OLSA HEPSİNİ KALDIRSAK ATSAK AMA YETKİ YOK BİZDE"

Coşkunyürek, “Dün haberlerde izlemiş olduğumuz konu tamamen bence kurgu diyebiliriz. Ya da o kişi asla kaydı olmayan birisidir. Eğer varsa sistem onun kartını askıya almıştır, kayıt dışı çalışıyordur. Bundan dolayı belki daha sonra bu suçlar UYAP'a düşmüştür ve kartı askıya alınmıştır, farkında değildir çalışıyordur. Şu son dönemde maalesef her türlü şeyi bekliyoruz. Bizim elimizde imkan olsa hepsini kaldırsak atsak ama yetki yok bizde. Yetki olmayınca da denetim emniyette ve büyükşehir belediyesinde oluyor" diye konuştu. 

"KİŞİ SUÇ İŞLİYORSA ÇALIŞMA İZNİ İPTAL EDİLSİN"

7 yıldır taksi şoförlüğü yapan Cemil Öztürk, "Suçları işleyen kişilere verilmesi lazım araçlara verilmemesi lazım. Kişi suç işliyorsa çalışma izni iptal edilsin bu kadar basit. 63 kez affedilirse bu belediyenin yanlışı" dedi. Taksi şoförü Adem Başaran ise "Şoför kaydı alırken sabıka kaydı çıkıyor bu nasıl oluyor. Kaçak çalışma şansı yok çünkü çok çevirme var çevirmelere nasıl denk gelmemiş hayret" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadıköy#Ramazan Şimşek#Taksi

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada sıcak hava rekorlar kırıyor Türkiyede 2023 kışı nasıl geçecek 12 Ocaka dikkat

Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

#Hava Durumu
Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi?

#Pele
Gram altın bir kez daha rekor tazeledi Yükseliş devam eder mi Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

#Altın

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada sıcak hava rekorlar kırıyor Türkiyede 2023 kışı nasıl geçecek 12 Ocaka dikkat

Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

#Hava Durumu
Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi?

#Pele
Gram altın bir kez daha rekor tazeledi Yükseliş devam eder mi Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

#Altın