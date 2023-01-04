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Taksici dehşeti

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Taksi#Cip
Taksici dehşeti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 07:00

Kadıköy’de arkadaşlarının doğum günü partisine katıldıktan sonra evlerine dönen 2 kadının içinde bulunduğu cipe bir taksici kasıtlı şekilde çarptı. Kadınlar kaçarak kurtulmak istedikçe taksici tekrar tekrar cipe çarpmaya devam etti.

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Berna K. (52) ve Yıldız S. ( 48), geçen cuma akşamı Kadıköy’de bir arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı. 2 kadın saat 03.30 sıralarında ciplerine binerek evlerinin yolunu tuttu. Kızıltoprak’a geldiklerinde ciplerine arkadan bir taksi çarptı. Ne olduğunu anlayamadan taksici ikinci kez ciplerine çarptı. Taksicinin kendilerine kasıtlı şekilde çarptığını fark eden kadınlar gaza basarak kurtulmaya çalıştı. Ancak taksici ısrar ederek takip etmeyi ve arkalarından çarpmayı sürdürdü. Gecenin karanlığında dehşet içinde kalan kadınlardan Yıldız S. polisi arayarak yardım istedi. Kadınlar hastane önüne geldiğinde taksici bir kez daha arkadan çarpınca yol üzerindeki polisler gürültüyü fark etti. Polisleri gören taksici de kaçtı. Yol boyunca tampon tampona gittiklerini söyleyen Berna K., ‘’Yolda normal hızda seyir halinde gidiyorduk, aniden farları fark ettik. Geldi arkadan çarptı, neye uğradığımızı şaşırdık. Issız yerde durmaya korktuk. Kornaya basa basa gittik. Göztepe Süleyman Yalçın Hastanesi önüne kadar kaçtık, en son orada 4. defa çarptı’’ dedi.

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‘DEHŞETİ YAŞADIK’

Berna K., ‘’İnsanları görünce korna çalıp yanlarına sığındık, tam o sırada plakasını aldık yüzünü gördük. Ön kaportası dağılmıştı, benim jip sağlam araba, arka tampon hasar gördü.Dehşeti yaşadık. Ekip aracındaki polisler eve kadar eşlik etti. Ertesi gün şikayetçi olduk. Ruhsat sahibine ulaşıldı, o da taksiyi 10 yıldır oto galeriye kiraya verdiğini söyledi. Araçtan insek ne olurdu düşünmek istemiyorum. Kim ve niye böyle yaptı, korkuyoruz ve bulunup cezasını çekmesini istiyoruz’’ dedi. Polis, kaçan taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı.

 

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#Kadıköy#Taksi#Cip

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