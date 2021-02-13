60 yaşa eş kontenjanı

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen “COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi”ne göre, 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlatılan süreç, öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanmasıyla devam ediyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar dün itibariyle ilk doz aşılarını vurdurmaya başladı. 60 yaş ve üzerindeki eşleri de onlarla birlikte aşılandı.

‘HERKES AŞISINI OLSUN’

Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş gruplarına 28 gün sonra ikinci doz aşıları yapılacak. Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, ‘mhrs.gov.tr’, ‘enabiz.gov.tr’ siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile ‘Alo 182’ hattı üzerinden alınabiliyor. Ankara Şehir Hastanesi’ne eşiyle giden Hakkı Ekin (71), birinci doz aşılarını yaptırmaktan mutluluk duyduklarını anlatarak, "Aşı olmak için randevumu rahatlıkla aldım. Herkesin aşı olması gerekiyor. Bunun yararlı olacağı inancındayım, o yüzden yaptırdım. Şu anda yan etkisini hiç hissetmiyorum" diye konuştu.

‘BU BİR VATANDAŞLIK GÖREVİ’

İlk doz aşısını olmak üzere Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Veysel Beşiroğlu (68), risk grubunda yer aldığı için korkuları olduğunu ancak aşı olduktan sonra biraz daha rahatladığını ifade etti. Salgından önceki hayatını özlediğinden bahseden Beşiroğlu, “Çünkü bu konuda en çok sıkıntı çeken grup biziz. Evde kaldık. Aşıdan sonra başkalarına da bulaştırmayacağım için inşallah iyi olacak” diye konuştu. Beşiroğlu, yaşıtlarına aşı olmayı önererek, “Vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum” dedi.