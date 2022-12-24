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6 üniversiteye yeni rektör atandı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Rektör#Resmi Gazete
6 üniversiteye yeni rektör atandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 02:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye yeni rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 6 üniversitenin rektörü değişti. Atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yapılan atamalar şöyle:

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr Mümin Şahin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci Çağlar atandı.

Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Rektör#Resmi Gazete

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