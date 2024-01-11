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6 Şubat'ta kayıp çocuklar iddiası... Bakan Göktaş: 1912 çocuğumuzdan bir tanesi bile kayıp değil

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Deprem#6 Şubat
6 Şubatta kayıp çocuklar iddiası... Bakan Göktaş: 1912 çocuğumuzdan bir tanesi bile kayıp değil
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 14:29

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat'ta kayıp çocuklar iddiasıyla ilgili olarak, '1912 çocuğumuzdan bir tanesi bile kayıp değil' dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Bakan Göktaş burada yaptığı konuşmada, kayıp depremzede çocuklar iddiasına yanıt verdi.

"KAYIP ÇOCUK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Göktaş, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yakınlarını yitiren çocuklarla ilgili olarak ilk günden itibaren kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirildiğini söyledi.

"Kayıp depremzede çocuklar" iddiasını yalanlayan Bakan Göktaş, "Bin 912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum." dedi.

Bakan Göktaş, "Çocukların kimlik tespitleri; Sağlık, İçişleri, Adalet ve Aile Bakanlığı ile tüm paydaşlarla beraber titizlikle yapıldı." ifadesini kullandı.

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Deprem#6 Şubat

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